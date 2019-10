El regreso del Peronismo al poder en Argentina

30 Oct 2019 - 3:01am

"Aunque nos derriben mil veces, mil veces volveremos”. La frase es famosa en Argentina y era recurrente del general Juan Domingo Perón, el fundador del Peronismo, la principal fuerza política del país suramericano. La frase ha resultado ser una verdadera profecía para los seguidores de esta fuerza política que ha gobernado durante 24 de los últimos 36 años, desde el regreso de la democracia a Argentina. Y es profética la frase porque cada que en ese país dan por acabado a ese movimiento, vuelve con más fuerza y vitalidad como acaba de suceder. Cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato en 2015, luego de dos periodos consecutivos, su futuro parecía bastante oscuro. Tenía 13 procesos por corrupción abiertos. No obstante, se alió con Alberto Fernández con quien había estado enemistada desde hace varios años atrás. Al final, este terminó siendo elegido el presidente y ella la vicepresidenta. La dupla de los Fernández derrotaron al actual presidente Mauricio Macri. En Colombia, filósofos y no tan filósofos también hicieron famosa una frase: “En política no hay muertos o mejor: no hay muertos políticos”, que aplica como anillo al dedo ante el resurgir de Cristina y el regreso del Peronismo al poder. Nuevamente, la frase profética del general Perón toma fuerza: “Aunque nos derriben mil veces, mil veces volveremos”.