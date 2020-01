Las vicisitudes de La Miel

A pesar de los tropiezos y dificultades, cerca de la mitad de las familias que llegaron en 1996 apostaron por echar raíces en estas tierras, tan lejanas de las que fueron expulsados. Los otros decidieron vender sus terrenos y reiniciar sus vidas en otros lugares.

26 Ene 2020 - 10:41pm

En 1996, los paramilitares los ultrajaron, incendiaron sus casas y les dieron un plazo perentorio para salir de la hacienda Bellacruz, en Pelaya, Cesar. Cuando denunciaron las intimidaciones a las que fueron sometidos, ante las autoridades de su Departamento, la respuesta fue que lo mejor era desalojar el predio que ocupaban, para evitar una masacre.



Ante tal desamparo, un grupo de 200 campesinos se trasladó al Incora en Bogotá para exigir una solución. Después de varios meses de presiones, el Gobierno nacional les adjudicó dos predios en el Tolima, uno en zona rural de Ibagué y otro en Armero-Guayabal. Fue así como los “pelayeros” llegaron a la hacienda La Miel, en diciembre de 1996, y comenzaron una nueva vida.



El camino no ha sido fácil. Primero debieron dejarlo todo recomenzar su vida en un lugar lejano y extraño a sus tradiciones culturales; luego tuvieron que soportar la ausencia del Estado que los dejó allí, sin solucionar sus apremiantes necesidades de servicios y recursos para construir su nueva vida. Más adelante, en 2003, cuando les entregaron los títulos de sus tierras, debieron ceder 67 de las 555 hectáreas que les adjudicaron, para construir allí el relleno sanitario que recibe la basura que producen diariamente los ibaguereños.



La mayor parte de sus problemas tiene que ver con la falta de agua para cultivar, lo cual los obligó a buscar créditos con el Banco Agrario, que después no pudieron pagar. Por tal motivo, aseguran, han debido vender parte de sus predios para responder por las deudas adquiridas ante la entidad crediticia.Sin embargo, no todo ha sido penoso. Consiguieron organizarse y llevar una vida que les permite solventar sus necesidades sin tener que desplazarse todos los días a la zona urbana de Ibagué; han establecido normas de convivencia, como la de no permitir la venta de licor para evitar los problemas que generan los excesos de su consumo, y han conseguido, en algunos casos con protestas, que el Estado responda por las obligaciones que tiene con esta comunidad.



A pesar de los tropiezos y dificultades, cerca de la mitad de las familias que llegaron en 1996 apostaron por echar raíces en estas tierras, tan lejanas de las que fueron expulsados. Los otros decidieron vender sus terrenos y reiniciar sus vidas en otros lugares. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), en Colombia más de siete millones de personas han sido desterradas desde 1985. De tal manera, que la historia de los habitantes de La Miel es solamente una muestra (en la mayoría de las ocasiones, sin el resultado feliz de una reubicación) de la tragedia que se vive en los campos colombianos, en razón a los intereses de grupos armados, narcotraficantes y otros sectores, por la propiedad de la tierra y el control del territorio.