¿ El Triángulo del Tolima o el Triángulo de las Bermudas?

Sumado a la falta de aprobación de los recursos, ahora se suma otro: el Estado debe hacer nuevos diseños porque los últimos datan del año 2012 y están desactualizados.

30 Ene 2020 - 9:35pm

Desde hace casi medio siglo hemos escuchado el clamor de las familias campesinas del plan del Tolima. La desesperada petición es una: terminar las obras del Triángulo del Sur del Tolima.

Líderes agobiados por el calor abrazador de esas llanuras se cansaron de golpear puertas en todo lado, pidiendo, a grito herido, que les solucionen el problema de falta de suministro de agua. Hasta ahora, la meta de tener el distrito funcionando, parece inalcanzable.

Hace pocos días conocimos un revelador informe de la Contraloría General de la República que nos dejó más aburridos y más desesperanzados.

La Agencia de Desarrollo Rural ADR, entidad oficial adscrita al Ministerio de Agricultura, debía presentar una Hoja de Ruta para que el Consejo de Política Económica y Social, Conpes, aprobara las inversiones requeridas para terminar las obras. Aunque la agencia tenía plazo hasta junio de 2019, solo hasta noviembre de ese mismo año, cuatro meses después, lo presentó, poniendo en riesgo que el Conpes le pusiera la plata.

Al no poderse evaluar la eficacia y pertinencia del proyecto no se pudo “identificar la proyección de la terminación, no ha podido concretarse la voluntad política y financiación”, advierte la Contraloría. Es decir, la inversión de la Nación en la tercera fase es incierta.

A través de un Conpes de 2018 se impuso como meta que una vez fuera aprobada la Hoja de Ruta se debería culminar el Triángulo del Tolima antes del año 2025, para regar una área de 24.000 hectáreas que beneficiarán a 7.540 usuarios asentados en los municipios de Coyaima, Natagaima y Purificación.

Sumado a la falta de aprobación de los recursos, ahora se suma otro: el Estado debe hacer nuevos diseños porque los últimos datan del año 2012 y están desactualizados.

Hace algunos meses, un buen número de familias tuvieron un pequeño ‘contentillo’ cuando les dejaron el agua por un periodo.

Demostraron que pueden volver productiva esa deprimida región. Por ahora, solo queda esperar que el presidente Iván Duque cumpla el compromiso de campaña de terminar las obras.

Claro que sin que suene a ‘ave de mal agüero’, todos han prometido lo mismo.

Y a los creyentes solo les queda pegársele a ‘santa Juliana’, la señora madre del presidente, quien sí ha demostrado verdadero compromiso por la tierra de sus ancestros tolimenses.