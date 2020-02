Una crisis largamente anunciada

No se trata simplemente de mover las mismas fichas dentro del ajedrez, sino de buscar nuevos ministros que cumplan la labor que el país espera.

1 Feb 2020 - 7:17pm

Desde finales del año pasado, cuando se tramitaba la reforma tributaria en el Congreso, y cuando se hablaba de los resultados lamentables del paro nacional, se viene hablando de una crisis en el gabinete del presidente Duque, con el propósito de integrar un cuerpo de ministros mucho más representativos del panorama político que presenta el país, y más allá de una única representación del Centro Democrático.

Al respecto se han registrado reuniones con voceros de los partidos políticos, y los mentideros de la cosa pública todos los días barajan nombres para una y otra cartera, situación que debe incomodar mucho a los actuales titulares, como el Ministro de Agricultura, a quien le tienen reemplazo desde hace dos meses; o como al de Salud, que prefirió más bien apresurar su retiro y su despacho sufre la interinidad.

Pero también sorprende que algunos de los que se mencionan como candidatos ya dan declaraciones como si fueran ministros, como es el caso de la doctora Dilian Francisca Toro, y a otros se les ha visto frecuentando las dependencias para los que son anunciados, amén de muchos que manifiestan haber pasado su hoja de vida. Y aunque en los últimos días el Presidente ha hecho cambios en algunos ministerios, anunciando por ejemplo que la Ministra del Trabajo pasa al Ministerio del Interior, la coyuntura actual exige decisiones más audaces. No se trata simplemente de mover las mismas fichas dentro del ajedrez, sino de buscar nuevos ministros que cumplan la labor que el país espera.

Una crisis ministerial no puede durar tanto tiempo en el ambiente político; eso genera desgastes, preocupaciones innecesarias, parálisis en las dependencias, y también abre espacios para toda clase de injerencias. Por otro lado, deja mucho que desear de la capacidad política del gobierno para actuar con acierto y determinación frente a estas situaciones.

El Presidente Duque no puede seguir en medio de esta incertidumbre sin definición, muchos creen ya que existen chantajes políticos y que no es posible acomodar una representación frente a las múltiples aspiraciones de los partidos que quieren llegar, pues todos desean ministerios de amplia burocracia y de buen manejo presupuestal. Una lucha muy grande ha dado el gobierno Duque por no ceder al chantaje de los partidos políticos, y en ello ha sido valiente, pero eso es una cosa, y otra distinta no tomar determinaciones necesarias frente a su gabinete.

A todas esas cosas hay que salirle al paso y pensar en que el país está en medio de muchas dificultades y con indicadores de aceptación ciudadana muy bajos, lo que hace que sea requerida una actuación rápida que permita asumir un trabajo urgente sobre muchos puntos neurálgicos que esperan definición. No hay que perder de vista que el gobierno marcha ya sobre su segundo año y que muchas de las reformas anunciadas están pendientes. Esto hace pensar en que esa concurrencia de partidos en el gobierno, vaya también mucho más allá de una urgencia burocrática, y sea posible armar un andamiaje que permita sacar adelante esas esperadas reformas que tienen que venir más pronto que tarde, con verdaderos líderes conocedores de los temas, si es que se quieren aplacar las voces anhelantes que gritan en las calles.