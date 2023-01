¿La extorsión desde las cárceles es incontrolable?

Para frenar este delito, las autoridades han aumentado en los últimos días la frecuencia de las requisas en diferentes pabellones.



Las cárceles del país tienen múltiples problemas; el más grave es el hacinamiento que llega al 42%. Pero también se conocen denuncias de corrupción que posibilita fugas y que permite que algunos presos, gracias al dinero y a sus influencias reciban trato preferencial y organicen fiestas con licor, músicos, comida especial, mientras que otros reclusos entran y salen a discreción de las prisiones.

En Ibagué se encuentra uno de los centros de reclusión más grandes y seguros del país, el Coiba de Picaleña, que alberga más de 5.000 personas privadas de la libertad. En esta cárcel no se registran los escándalos de corrupción que suceden en otras como La Picota, pero es uno de los lugares desde donde más se extorsiona y estafa. Pese a que las autoridades instalaron bloqueadores de señal, en este lugar funcionan verdaderos “call center”, desde los que efectúan entre 30 y 40 llamadas por hora.

Para frenar este delito, las autoridades han aumentado en los últimos días la frecuencia de las requisas en diferentes pabellones. La más reciente fue esta semana y contó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Ibagué y el Gaula; en el operativo decomisaron elementos no permitidos como celulares, sim cards, armas y estupefacientes.

Son diferentes las estafas y extorsiones que se planifican desde las cárceles. Una es la que las autoridades denominan “tío-tía”, en la que un delincuente se hace pasar por sobrino de la víctima y le pide dinero para salir de un problema; otros son los mensajes sobre falsos premios con los que obtienen los datos de los incautos, otras son las llamadas amenazantes en las que piden dinero para respetar la vida de las personas o la entrega de inexistentes encomiendas con la que obtienen direcciones y otros datos. En todos los casos, la mejor forma de enfrentar a los delincuentes es no responder mensajes provenientes de números desconocidos ni entregar información a extraños. Los ciudadanos también pueden ayudar a combatir a estos delincuentes si no exponen toda su vida privada en las redes sociales, no entablan relaciones virtuales con desconocidos y denuncian a las autoridades si se convierten en blanco de los extorsionistas.