Día sin carro, concienciación y comercio

Hoy se cumplirá el primero de dos días sin carro y sin moto que se programan cada año en Ibagué y que tienen como fines disminuir la contaminación, reducir el uso de los automóviles y promover entre los ciudadanos medios de transporte alternativos y sostenibles.

Estas jornadas, cuyo propósito más importante es proteger nuestro hábitat, tienen un efecto negativo en las actividades laborales y económicas. Para Fenalco, el impacto será grande, pues el comercio representa el 80% del aparato productivo de la ciudad y este sector es el que más se resiente.

Durante el día sin carro del pasado mes de septiembre, dejaron de circular 150.000 vehículos en la ciudad, pero la mejora en la calidad del aire no es significativa, según Fenalco; solo representa un 8,26%. En cambio, la disminución las ventas es considerable, pues, en la última jornada, la caída llegó hasta el 86%. Los negocios más afectados son los almacenes, los talleres de mecánica, las estaciones de servicio y las grandes superficies.

Pese a que el alcalde Andrés Hurtado había dicho al comienzo de su gobierno que iba solo a dejar solo un día sin carro en el año, esto no se ha cumplido; por eso, los comerciantes proponen reemplazar la jornada de septiembre por actividades que también beneficien el medio ambiente como siembra de árboles, campañas de ahorro de energía o proyectos de reciclaje.

Adicionalmente, durante este día Cortolima efectúa un monitoreo a los vehículos de servicio público de la ciudad. En años anteriores se ha detectado que gran parte de los vehículos revisados (más del 50%) no cumplen con las normas referentes a la emisión de gases. Lo inexplicable es que se les permita seguir circulando, pues no es necesario contar con equipos especializados para notarlos, ya que son verdaderas chimeneas ambulantes. Ahora bien, si estos vehículos siguen operando en las mismas condiciones, no hay un efecto positivo para la calidad del aire en los días posteriores a la jornada. Por esta razón, además de ser un día de reflexión sobre la preservación del ambiente, en algunos aspectos como el control de la emisión de gases, deberían existir consecuencias para los propietarios de vehículos que siguen contaminando.

Independientemente de los perjuicios que se ocasionan al sector comercial, es preciso que se haga una evaluación rigurosa del impacto y los beneficios para el ambiente de la ciudad del Día sin carro. ¿Disminuye la contaminación auditiva? ¿Se reducen las emisiones de gases? ¿Se permite que en los días posteriores los vehículos contaminantes sigan circulando? ¿Se ha generado conciencia ambiental entre los ciudadanos? ¿Se incentiva el uso de medios alternativos de transporte el resto del año? ¿Hay control permanente sobre los vehículos ruidosos?

