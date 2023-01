Estudiante de Ibagué es una de los mejores Saber Pro del país

Contenido Exclusivo

Además de su alto puntaje en general, la joven, nacida en Puerto Inírida (Guainía) pero radicada en Ibagué desde la adolescencia, se destacó por los resultados en su área del conocimiento.



Ahora el mérito de estar entre los mejores Saber Pro del país correspondió a una estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ibagué, amante del dibujo y destacada en lo académico desde su bachillerato.

Se trata de Angélica Mariana Flórez Gaviria, nacida en Puerto Inírida (Guainía), pasó su juventud en Sincelejo (Sucre) y llegó a Ibagué años antes de terminar dicha etapa escolar, que concluyó en el colegio Exalumnas de la Presentación, con el segundo mejor puntaje del entonces Saber 11, aplicado por el Icfes.

“Al principio no quería ver el puntaje, porque después de todo lo que pasó y de no haber podido estudiar como quería, pensé que me había ido mal”, confiesa Angélica, de 24 años, quien antepone a cualquier situación negativa que haya vivido, todo su esfuerzo y la motivación de su familia.

Los resultados que premió el Ministerio de Educación en la versión 2022 de La Noche de los Mejores, en diciembre pasado, corresponden a las pruebas de Estado de 2021.

Algo de su mérito

El honor llegó al obtener 220 de 300 puntos en la calificación general, así como el puntaje perfecto en comprensión lectora, sumado ello a superar el 100 % de las calificaciones en el renglón Ingeniería Mecánica y afines, tal como consta en el informe individual del Instituto.

Fue un camino de espinas y rosas

En 2016 había iniciado con toda la actitud, pero en 2018 una hipoglicemia severa le quiso hacer bajar la guardia. “Me di cuenta de que no podía seguir al mismo ritmo, porque me daban desmayos y descoordinación mental y dormía demasiado”, narra.

Eso no frustró sus ganas de triunfar, paso a paso en una carrera para ella ideal, en la que quería integrar su gusto por las matemáticas, la física y la química, así como el amor y la práctica constante del dibujo, algo que ha logrado con las asignaturas expresión gráfica y dibujo mecánico.

De hecho, había llegado a la transferencia de Ingeniería Aeronáutica de Unibagué con una beca por su alto desempeño al terminar su bachillerato y su primer semestre culminó con el promedio más alto de su programa; en consecuencia, con la matrícula de honor para el siguiente periodo.

Dicen que las crisis llegan para convertirse en oportunidades, por eso asumió dicho obstáculo con tranquilidad, cambió sus hábitos y puso el 200 por ciento de empeño en cada paso, incluso tras la llegada de la pandemia por Covid-19 y en su semestre Paz y Región, en 2021B.

