Alcaldía buscará peatonalizar la calle 14, entre carreras 2da y 4ta: como solución a la invasión del espacio público

Esta semana la cartera de Gobierno se reunirá con voceros del comercio informal para socializar sus propuestas.

En el marco del más reciente Consejo de Gobierno liderado por el burgomaestre, la Secretaría de Gobierno realizó un balance en el que, además de referirse a los avances en materia de seguridad y protección animal, se esbozó los proyectos más importantes que impulsará esta entidad, en lo que se refiere al cierre administrativo de la era Hurtado. Entre estos, uno de ellos terminó resonando: la peatonalización de la calle 14.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, en este 2023 se buscará solucionar el asunto de la invasión del espacio público, con especial énfasis en la carrera Tercera, tema que había quedado ‘en el tintero’, desde que un grupo de vendedores informales cerraron vías en diciembre, con el objetivo de reclamar su derecho al trabajo. Escenario que terminó con el permiso, temporal, para que estos pudieran ubicarse de nuevo sobre aquel punto.

Para lograr la plena recuperación de los espacios de común uso en este año, EL NUEVO DÍA conoció que Restrepo le apuntará a una política de formalización del vendedor ambulante, por medio de la peatonalización de la calle 14.

“Este es un proyecto que se viene trabajando desde la Dirección de Espacio Público, para que con los recursos de delineación urbana, antes de finalizar el 2023, se pueda tener embellecida y peatonalizar la calle 14, que va entre la carrera Cuarta hacia la carrera Segunda”.

“Todo esto con el objetivo de lograr dos temas importantes. El primero es avanzar en la recuperación de la Tercera, acompañada con la formalización de las personas dedicadas al comercio estacionario, ubicándolos en unos mobiliarios”.

“Además, lo más importante que ha querido el ingeniero Andrés Hurtado, como líder de esta propuesta, es que se pueda disfrutar de los espacios emblemáticos, entre los que se encuentra lo que hemos denominado la ‘calle bonita’, convirtiéndola en digna de su nombre”, aseguró el secretario.

Así las cosas, según el funcionario, esto beneficiaría a más de 133 vendedores ambulantes, en los que 85 de ellos podrían tener acceso a un mobiliario. En esa misma línea, se pretende trabajar con los hijos de estas personas para romper la cadena generacional, que obliga a familias enteras a dedicarse a este tipo de comercio.

Reacciones

Por su parte, los vendedores informales se mostraron optimistas con esta medida, siempre y cuanto la misma traiga consecuencias positivas para ellos y la ciudadanía.

“Esto es algo que no solo nos beneficia a nosotros, sino también al comercio organizado, pues el anarquismo no puede seguir aquí, ni en la 13, ni en la 15, pues somos conscientes que hay una necesidad de mejorar el entorno y las condiciones en las que trabajamos”.

“Esperemos que esto se haga de la forma en que siempre hemos solicitado, es decir, por medio de unos módulos movibles, cosa que reduciría el número de los puestos”, reseñó Rubén Darío Mellado, representante de los vendedores informales.

Vuelven las negociaciones

Por último, Restrepo aseguró que el próximo lunes, se realizará una reunión con este sector, para seguir concertando soluciones. Asimismo, aseguró que se harán visitas al sector informal con la Cámara de Comercio, Fenalco, la Policía y la Dirección de Espacio Público, para determinar hasta dónde se cumplieron los acuerdos alcanzados con los vendedores ambulantes, en el marco del bloqueo que paralizó el centro de Ibagué.

“Hoy tenemos claro que no hubo cumplimiento, pues fallaron los acuerdos que hicimos. Motivo por el cual tendremos que intervenir, no solo con unas propuestas de formalización (...) sino que allí, donde se persista en las vías de hecho y la ocupación ilegal, tendremos que hacer uso de las normas y la autoridad para recuperar la carrera Tercera que no es negociable”, concluyó.

Si bien no es la primera vez que la Alcaldía ordena la peatonalización de la calle 14, en esta oportunidad, la medida sería permanente.

