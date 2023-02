Están destruidos: ni un año duró la rehabilitación de los baños públicos del Parque Galarza

En plata perdida se convirtieron los baños públicos del parque Andrés López de Galarza, en el centro de la ciudad, una inversión que si bien fue realizada por la administración Hurtado en abril del año pasado, a día de hoy refleja el aspecto de décadas de abandono.





Y es que tras el alba que tuvo este escenario hace 30 años en la ciudad, en el que había espacios culturales y recreativos, llegó el progresivo ocaso que se hace manifiesto en cada una de las partes del parque, tal y como sucede con su baño, un sitio que, a pesar de haber sufrido una remodelación en su infraestructura y sistemas sanitarios, rápidamente volvió a ser vandalizado.

“Le cambiamos la cara a Ibagué a 1000xObra. Avanzamos en las adecuaciones de los baños públicos del parque Andrés López de Galarza, para brindar espacios dignos a quienes frecuentan este sector de la ciudad”, aseguraron hace un año las autoridades a través de sus redes sociales.

Debido a las dinámicas propias del sector, no fueron pocos los que anticipaban que la vandalización ocurriría y que las obras no serían más que un ‘saludo a la bandera’, si antes no se solucionaba el problema inherente del sector, como la delincuencia y el consumo y venta de sustancias psicoactivas, entre otras problemáticas sociales.

“¿Cómo se llevará a cabo la Administración de los baños? En el pasado se hicieron varias denuncias por el presunto mal uso que se le venían dando”, cuestionó en su momento el concejal Eduard Alonso Toro.

A ello, la alcaldía respondió: “junto al contratista avanzamos en la adecuación de este mobiliario urbano que se encontraba en estado de abandono desde hace varios años. Según el cronograma, los trabajos están previstos para finalizar a finales de este mes, una vez culminados, se determinará el mecanismo más adecuado para garantizar su funcionamiento y mantenimiento”.

Sin embargo, pese a lo asegurado, a día de hoy el lugar ha sido reducido, pues sus paredes fueron convertidas en escombros, el sistema sanitario fue desvalijado y lo que permanece erigido, es usado como habitación para los habitantes de calle.

