El Partido Liberal denunciará públicamente irregularidades del ‘barretismo’. ¿De qué se trata?

Conforme avanza la agenda electoral del 2023, continúan gestándose movimientos electorales en el seno de la dirigencia liberal del Tolima, la cual busca prioritariamente conquistar nuevamente la Gobernación del Tolima.



La casa política del ‘jaramillismo’, prevé para fechas venideras algunos ‘movimientos’ que, en pleno año electoral, buscan amparar las tentativas candidaturas a concejos, Asamblea, alcaldías y Gobernación.

Por otra parte, desde comienzos del 2023, la agenda política de la región estuvo principalmente acaparada por el ‘disenso’ entre militantes del Partido Liberal y Partido Conservador, en donde cuestionamientos de lado a lado han salido por parte de algunos de los representantes de la estructura política del precandidato a la Gobernación, Mauricio Jaramillo, y el ‘barretismo’.

En un primer momento, el precandidato Jaramillo Martínez, compartió algunas declaraciones para la emisora ‘Murillo Informa’, en donde le achacaba el atraso de la región a la “hegemonía conservadora”, además de cuestionar sus manejos financieros.

Al paso le salió el precandidato a la alcaldía de Ibagué por el ‘barretismo’, Alexander Castro, quien criticó la gestión del exsenador años atrás y sostuvo que el precandidato liberal solo utiliza “la diatriba para obtener el favor del electorado”.

Y a los días, el senador y jefe político Óscar Barreto, compartió a través de una ‘visceral’ columna de opinión titulada “Rojo de violencia y rojo de abandono”, en donde plantea sus pensamientos frente a la dirigencia liberal.

“Esos territorios no solo estaban teñidos del rojo de la sangre, sino del rojo de un partido dominante para la época que con la retórica vacía y las promesas incumplidas iban y se comían las gallinas y los cerdos en épocas electorales”, considera el jefe conservador.

¿Cercanías con el ‘hurtadismo’?

A medida que se acercan las elecciones de octubre, es claro que no todo está ‘servido sobre la mesa’ en el panorama electoral local.

Actualmente, la dirección liberal busca catapultar la candidatura del abogado Camilo Delgado, quien conforma la estructura ‘alternativa’ que también componen los precandidatos Marco Hincapié (Colombia Humana) y Renzo García (Alianza Verde).

No obstante, a la espera de definir, la dirigencia liberal no descarta generar alianzas con aquellos que no sean ‘ungidos’ por la estructura política de Óscar Barreto.

En ese sentido, algunos miembros del directorio liberal han acotado que, mientras avanza la definición del candidato único del sector alternativo, no se descarta posibles alianzas políticas con la candidata del ‘hurtadismo’, Johana Aranda Rivera, según planteamientos de la representante Olga Beatriz González en declaraciones para el portal informativo El Olfato.

Lo anterior va en contravía de la posición del candidato liberal Camilo Delgado, toda vez que durante los últimos años, el abogado ha sido férreo opositor de la gestión del alcalde Andrés Hurtado, además de haber sido contendientes electorales durante el 2019.

De momento, se ha establecido que Cambio Radical acompañará la candidatura de Aranda Rivera. Y las relaciones entre la dirigencia liberal y la colectividad que hace de ‘colchón’ a la candidata del alcalde Hurtado, no se han fragmentado del todo tras recientes acercamientos del exalcalde de Honda, Juan Guillermo Beltrán, con Jaramillo Martínez.

Cuestionamientos a la luz pública

Producto de los recientes ‘oprobios’ entre representantes del ‘jaramillismo’ y el ‘barretismo’, el Partido Liberal proyecta llevar a cabo una rueda de prensa en donde, según sus líderes, expondrán supuestas irregularidades que han tenido su ‘nicho’ durante la gestión del gobernador Ricardo Orozco.

A la reunión asistirán los ‘pesos pesados’ del liberalismo en la región, en donde plantean desarrollar las denuncias. Se dice en los mentideros políticos que los cuestionamientos traería a colación un tema de contratación, denuncias que habría adelantado el diputado Carlos Reyes durante su gestión.

Tentativamente el desarrollo de dicha rueda de prensa está sujeta a dos fechas, el 30 de enero o el 6 de febrero, las cuales serán definidas próximamente por la dirección liberal.

“¿De qué te ufanas?”

En su más reciente columna de opinión, el liberal César Picón publicó una ‘pastoral’ titulada ‘¿De qué te ufanas?’, en donde destaca algunas deficiencias en términos de pobreza monetaria, rendimiento educativo, tasa de mortalidad y dificultades económicas en la región.

“Ciertamente al Tolima no le ha ido tan bien durante los últimos años como lo vocifera quien ha estado al frente del poder. La retórica, escritos y discursos pueden con todo, menos con ocultar o cambiar las realidades que se evidencian en los indicadores objetivos del desarrollo. Basta una mirada a las estadísticas oficiales para comprobar las grandes brechas entre lo que dicen y lo que hacen”, inicia.

Y apostilla: “Con la pobreza al alza, bajo nivel educativo, escasos resultados en salud y bajo desarrollo económico, dime, ¿de qué te ufanas, Barreto?”

