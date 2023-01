'Calienta' motores para iniciar recolección de firmas: “El General no tiene jefe político” Fernando Murillo

Contenido Exclusivo

Con la bandera de independencia y propuestas en materia de seguridad, malla vial, agua, entre otras, aparece un nuevo protagonista en la puja por tomar las riendas de la capital del Tolima durante el periodo 2024 - 2027.

En el barrio San José, que ha llegado a ser calificado como el ‘Bronx’ de Ibagué, situado al sur de la ciudad, el mayor general en retiro, Fernando Murillo Orrego, hizo oficial su aspiración de llegar a la Alcaldía de Ibagué, asunto que estudiaba desde inicios de noviembre del año anterior.

En el parque principal del sector y ante distintos medios de comunicación, el también exdirector nacional de la Dijin manifestó ayer que bajo el grupo significativo de ciudadanos que lleva por nombre ‘Ibagué siempre adelante’ buscará, a través del mecanismo de recolección de firmas, materializar su candidatura.

Asimismo, precisó que a partir del 10 de febrero iniciará la tarea a la cual llegó luego de escuchar las preocupaciones de la ciudadanía, y con la que se apunta a conseguir 50 mil firmas que, en su concepto, serían las requeridas por el Consejo Nacional Electoral.

Se mantiene firme

Fiel al mensaje que viene compartiendo y el cual reiteró en diálogo con esta redacción en el cierre de 2022, en torno a la independencia en el proyecto político que plantea, aseguró que la recolección de firmas es una muestra fehaciente de que no hará uso del aval que, según contó, le habrían propuesto algunos grupos o movimientos políticos del orden regional e incluso nacional.

Si bien es cierto que se trata de una postura que defiende a ‘capa y espada’, comentó que agradece el gesto de tales grupos y aclaró que “no se están cerrando las puertas, bienvenidos todos los partidos o movimientos que quieran construir ciudad, pero vamos a ir por firmas en la independencia que le estamos demostrando a la ciudad, y no vamos a hacer nunca por aval”.

Y agregó: “Agradezco a todos los amigos del ámbito político, empresarial y ciudadano que han querido acompañar, el General no tiene jefe político, no tiene un compromiso con nadie en este proyecto que vamos a construir, no hay dependencia política, esto es un ideal independiente pero que lo vamos a construir entre todos”.

En ese orden de ideas, expresó que son amigos del barrio, el colegio, quienes lo vieron asumir importantes cargos en la fuerza pública y familiares, aquellos que lo acompañan en el proceso.

No es casualidad

Centrar la atención en el sector elegido por el aspirante para dar a conocer su proyecto, del que ya se vislumbran bases, permite indicar que no se trató de una decisión que se le adjudicó al ‘azar’, sino que, por el contrario, tiene su razón de ser en la visión que tiene para ‘gerenciar’, como lo señala, la Ciudad Musical.

“San José es la realidad de Ibagué, acá hay pobreza absoluta, falta de oportunidades para las madres cabeza de familia, hay mucho niño, niña y adolescente que usted los ve y aguantan hambre, no tienen oportunidad de educación, el sueño de ellos es ver qué va a pasar con el río Combeima”, expuso el hombre.

Y subrayó: “Para llegar al centro de la ciudad a resolver los problemas hay que empezar en estas periferias o lugares deprimidos, donde no podemos estigmatizar a estas familias, acá la gran mayoría de personas son gente buena, gente que está pidiendo que los reconozcamos y que les demos oportunidades”.

¿Dónde actuar?

Entre los clamores populares que no ‘escaparían’ a la formulación de acciones se encuentra el mal estado de la malla vial, situación que representa un peligro para los actores viales y que ha motivado, incluso, que ciudadanos se ‘echen al hombro’ una responsabilidad del gobierno local.

“Es un compromiso que nos vamos a empeñar a trabajar con todos los ciudadanos para tapar los huecos de la ciudad, si dos muchachos han hecho un gran trabajo tapando esos huecos, ¿por qué todos los ibaguereños no podemos tapar el 100%?”, dijo Murillo Orrego.

Además, en términos de seguridad, tópico en el que también existe un llamado por parte de la ciudadanía, el excomandante de la Metib contó que ya se piensa en un Plan Maestro de Seguridad de la mano, según él, de dos exdirectores de la Policía, entre otros actores, sin ningún interés, a su juicio, de un empleo o contrato.

Así las cosas, aseveró que el microtráfico, las estructuras delincuenciales, el hurto a personas y vehículos, los homicidios y sicariatos, las lesiones personales e incluso la violencia intrafamiliar, afloran como aspectos a los cuales enfrentar por medio de labores de inteligencia.

“Vamos a trabajar en prevención, vamos a recuperar los frentes de seguridad, vamos a recuperar la reunión del día tres de cada mes con nuestros líderes comunales para que sean escuchados, para que entendamos realmente qué está pasando en sitios como este”, aseguró.

De la misma manera, recalcó que “vamos a ser fuertes con el delito y los criminales, vamos a ser contundentes, pero también vamos a trabajar en cultura ciudadana, para que todos podamos vivir tranquilos”.

Respecto a las dificultades con el suministro del agua, que el año anterior suscitaron múltiples protestas y reclamos, precisó que algo no se está haciendo bien, “no hay que esconderlo, y esto hace parte de la corrupción, de la politiquería y el clientelismo”.

Es más, aclaró que no solo es el hecho de garantizar el líquido, sino que sea potable, cuestión que considera fundamental en el marco del desarrollo de una población, por ello reconoció la necesidad de buscar recursos no solo en la ciudad sino también en el Gobierno nacional y, si es el caso, el apoyo internacional.

Así pues, se refirió al Acueducto Complementario, sobre el cual recientemente la veeduría ‘Más Tolima’ advirtió que la obra no estaría lista este año, sin embargo, en su momento, la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal, emitió un comunicado donde indicó que las obras avanzan satisfactoriamente.

“Es un ejemplo de años y años sin una solución seria, donde no se ha visto el compromiso de los gobiernos”, aseveró Murillo Orrego.

Adicionalmente, habló sobre el desempleo, que conforme a cifras entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en el trimestre móvil de septiembre - noviembre de 2022, Ibagué ocupó el puesto tres en las ciudades con mayor desempleo.

“Estamos pensando cómo generar la inversión que necesita la ciudad a través del turismo, y otros aspectos más económicos que nos permitan darle una oportunidad no solo al desempleado sino al joven”, apostilló el aspirante.

¿A quién elegirá la ciudad?

Cabe mencionar que además de Murillo Orrego, Jorge Bolívar, Alexander Castro, Carlos Portela, Linda Perdomo, Marco Hincapié. Óscar Berbeo, Ricardo Ferro, Camilo Delgado, Johana Aranda, José Barreto, Camilo Ossa, Renzo García y Rubén Darío Correa, aspiran a la Alcaldía.

Ante el amplio listado, el mayor general en retiro dijo que “entre más personas crean en un proyecto político, más oportunidades para que los ciudadanos escojan una persona que piense en ciudad y nos una a los ibaguereños”.

Dato: Según Murillo, la imagen de ‘Ibagué siempre adelante’ consta de tres estrellas que significan “el amor del ciudadano por su Deportes Tolima, pero también el grado de mayor general, la victoria que vamos a tener, por eso están doradas”.

Dato: El 29 de octubre se llevará a cabo la jornada de elección de autoridades territoriales.

"Esperamos a través de las firmas crear este proyecto para llegar a gerenciar la ciudad", Fernando Murillo Orrego.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS

Así será la ambiciosa agenda legislativa de Petro: en la reanudación de sesiones ordinarias

Ministra Vélez se defendió, pero cuentas de hidrocarburos no están claras: luego de su informe entregado en Davos