Por vencimiento de términos ¿Prevaleció la impunidad en el caso de Santiago Murillo?

Por vencimiento de términos, el mayor de la policía Jorge Mario Molano Bedoya quedó en libertad tras la investigación que lo apuntaba como presunto responsable de asesinar al joven Santiago Murillo, quien falleció durante las protestas sociales del Paro Nacional.

El juez Segundo Penal Municipal de Ibagué dejó en libertad al mayor de la Policía Nacional Jorge Mario Molano Bedoya, investigado por ser el presunto responsable de asesinar al joven Santiago Murillo durante las movilizaciones del Paro Nacional el 1 de mayo del 2021.

Los hechos, que fueron noticia nacional, tomaron lugar en cercanías a la calle 60 con carrera Quinta, en donde se estableció que un impacto de arma de fuego a la altura del pecho acabaría con la vida del joven Murillo Meneses, tras múltiples maniobras de reanimación en la Clínica Nuestra.

De acuerdo con la Fiscalía, este disparo fue producido desde donde se encontraba el mayor Molano Bedoya, quien sin ninguna situación de amenaza o respuesta para usar la fuerza y quien se encontraba a cerca 32 metros de distancia de la víctima, simplemente disparó en su contra.

“Se observa que es impactado desde el lado izquierdo por un proyectil de arma de fuego, este (Santiago Murillo) corre y se desploma unos tres metros aproximadamente”, estableció la Fiscalía.

Tras estos hechos, y dentro de la confusión que se presentaba, “Jorge Mario Molano Bedoya huye en una motocicleta de la Policía y pone en su lugar a una persona que por sus características físicas se adecuaba a la misma contextura y este es el intendente Oscar Leonardo Devia”.

Sin embargo, no logró encubrirse, de acuerdo con la Fiscalía, pues dentro del cuerpo de Santiago Murillo, “específicamente en el hombro derecho del joven, se halló un proyectil que fue contrastado con el arma que entregó el mayor Bedoya, estableciendo uniprocedencia, por lo que se puede establecer que quien disparó fue Jorge Mario Bedoya”.

Así pues, sus familiares y allegados han reclamado justicia ante el Estado y las entidades encargadas de la ley.

“Desde la fecha en que se presentó el escrito de acusación que fue el 5 de agosto de 2021, han transcurrido 172 días, es decir un término que supera ampliamente los 120 días de que habla la normatividad”, explicó el juez durante la audiencia.

‘Agridulce’ decisión

A raíz del vencimiento de términos, las voces de indignación entre familiares y allegados a Santiago Murillo no se hicieron esperar entre quienes cuestionaron las decisiones que adelantó la Fiscalía respecto al caso.

La decisión del administrador de justicia no fue apelada, sin embargo, el fiscal Mario Burgos enfatizó que la Fiscalía ha actuado de manera diligente.

“Recordarle a las víctimas que continuará en ese trabajo arduo para lograr una sentencia condenatoria de manera ejemplar en contra del mayor Molano. Segundo, recordarle a Molano, que es una libertad provisional y que no puede abandonar el país”, mencionó.

Milena Meneses, madre de Santiago Murillo, reaccionó a la decisión y señaló: “No entiendo cómo pueden haber personas que conociendo los hechos, solapen a este asesino. Santiago nunca hizo daño a nada, ni a nadie y no merecía esto a pocos metros de su casa. Un día podría ser cualquiera de sus hijos permitiendo este tipo de cosas.

Y agregó: “Cómo es posible que sólo 120 días necesitaba ese asesino y no se haya podido prever en el tiempo y la experiencia algo que ya se veía venir. Realmente ya no sé ni en quién confiar y siento que juegan con nosotros, me siento totalmente burlada y desprotegida”, concluyó.

En sintonía, la representante Martha Alfonso, se unió al cuestionamiento. “Pienso en la mamá de Santiago Murillo y se me arruga el corazón, ¿por qué un caso con acervo probatorio tan vasto, llega a vencimiento de términos y libertad del asesino?”, expresó.

Incluso, el partido Alianza Verde también se sumó a la denuncia de la congresista, en donde deslegitimaron la decisión y dejaron entredicha la aparente impunidad en el caso.

“Hacemos un llamado enfático a las autoridades que participan en el proceso penal, para que su actuar esté encaminado en garantizar y restablecer los derechos de las víctimas. Asimismo, extendemos nuestra solidaridad para con la familia y cercanos a Santiago, estamos en toda la disposición de acompañar y de apoyar lo requerido”.

Cambios de abogado

Durante la audiencia se resaltó el cambio de abogados del mayor Jorge Mario Molano Bedoya, cuando inició el proceso en la justicia ordinaria, pues primero estuvo detenido por cuenta de la Justicia Penal Militar, competencia que fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia, tuvo una asesoría de tres profesionales del derecho encabezada por el abogado Majer Nayi Abushihab, quien renunció luego de la audiencia de imputación. Lo anterior al conocer sobre la presunta compra de un dictamen balístico.

Luego asumieron los profesionales del derecho Antonio París y Wilson Alexey Vallejo, quienes estuvieron hasta abril de 2022, donde el 7 de abril el mayor Molano renunció a la defensa de los dos abogados. Recordó el Fiscal que estos abogados incurrieron en un error al momento de hacer la solicitud probatoria, en la cual se declaró la nulidad de esta actuación. Asimismo, habló sobre la compulsa de copias tanto disciplinarias como penales, a los profesionales París y Vallejo, por maniobras dilatorias de no dejar avanzar el proceso.

Por último, el 12 de mayo de 2022, asumió el defensor José David Díaz. Es de recordar que mientras Molano Bedoya definía quién era su nuevo abogado, se instó a la Defensoría del Pueblo para que nombrara uno.

