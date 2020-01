Administración de Jaramillo habría dejado maquinaria en estado de abandono

7 Ene 2020 - 3:01am

El Municipio cuenta con un parque automotor y maquinaria dispuesta para hacer el mantenimiento vial del casco urbano, pero el secretario de Infraestructura, Abel de Jesús Castaño Torres, indicó que este se deterioró durante la administración anterior hasta llegar al estado de abandono.

“Quedaron en una condición sumamente lamentable, es una maquinaria que está prácticamente perdida, en un estado de abandono total”, acotó el Secretario.

La maquinaria según Castaño está desvalijada, los carros sin motores, sin sistemas de transmisión y bombas de inyección, entre otros elementos. En las imágenes se puede observar el óxido de las volquetas en donde ha crecido hasta vegetación en los cajones.

“Es la totalidad de la maquinaria que tenía el municipio en su momento, que son aproximadamente cinco volquetas, dos motoniveladoras, dos vibrocompactadores, dos retroexcavadoras, y en sí toda la herramienta menor”, afirmó el funcionario.

Posible detrimento

La cartera de infraestructura en cabeza de su Secretario, a raíz de las negativas de la anterior administración de entregar el parque automotor, radicará ante la Contraloría un documento para poner en evidencia la situación.

“Esa maquinaria por supuesto que conlleva un detrimento patrimonial que tendrá que ser asumido por la anterior administración en cabeza de la Secretaría de Infraestructura. Yo no voy a intervenir esa maquinaria hasta tanto la Contraloría no me ayude con una visita de acompañamiento”, comentó Torres.

El presunto detrimento al que hace referencia el Secretario es que existe una acta de entrega de estos equipos efectuada entre la administración de Luis H. Rodríguez y Guillermo Alfonso Jaramillo.

En el documento, sobre las observaciones de las volquetas, se registran carpas en mal estado, es decir, los elementos que cubren los cajones de los vehículos. También se reporta una retroexcavadora varada por motor y una volqueta por transmisión.

“En el acta consta como recibieron ellos esa maquinaria, en perfecto funcionamiento y ahora la maquinaria está pudriéndose en unos patios y desvalijada”, sentenció Castaño.

Aún sin empalme

La Secretaría de Infraestructura aún no ha realizado el empalme correspondiente, por su parte el Secretario actual manifestó que citaron al equipo anterior en el taller del barrio Arado donde se encuentra la maquinaria pero los ex funcionarios no asistieron.

Esta redacción contacto Sandra Rubió, exsecretaria de Infraestructura quien se limitó a decir, “hoy vamos a realizar una reunión con el secretario actual para hacerle la entrega formal del cargo debido a que no lo había podido hacer en su momento por cuestiones de salud”.

Dato

Son seis volquetas, dos motoniveladoras, dos vibrocompactadoras, dos retroexcavadoras y cuatro vehículos con los que cuenta el Municipio.