Piden investigar presunta inhabilidad del concejal Serna

Serna fue funcionario de la Alcaldía de Ibagué hasta el 8 de julio de 2019, laborando como auxiliar administrativo en la Secretaría de Gobierno, razón por la cual, argumenta Calvache estaría inhabilitado para ser concejal en cumplimiento de Ley 136 de 1994.

Calvache cita la Ley en el documento de reclamación: “No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal, quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política (...) en el respectivo municipio”.

Dicho artículo fue modificado en la Guía de Administración Pública Régimen de inhabilidades actualizada en 2018, en donde en el punto tres se expone: “No podrá ser Concejal quien dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la inscripción haya sido empleado público o trabajador oficial, salvo que desempeñe funciones docentes de educación superior”.

Cabe destacar que la lista Aico al Concejo Municipal inscribió la candidatura de 19 aspirantes el 26 de julio de 2019, es decir, 18 días después de que la Alcaldía Municipal aceptara la renuncia de Serna.

Responde el Concejal

Al respecto, Serna se defendió indicando que la ley aplica para otras calidades de funcionarios como quienes son ordenadores del gasto.

“Depende de la calidad del funcionario público, si no tiene autoridad en el municipio, no es ordenador del gasto, no tiene ninguna dirección, no tendría problema de renunciar un día antes a la inscripción como candidato”, acotó el cabildante.

Serna también fue señalado de incurrir en doble militancia por Calvache toda vez que aparece en una foto con Rubén Darío Correa del partido ADA antes de los comicios.

“La doble militancia es cuando uno expresa el apoyo a otro candidato, pero en ese caso no es así, simplemente es una foto que tomaron en donde se invitó a las partes”, afirmó Serna.