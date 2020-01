Continúa proceso judicial contra Velotax

9 Ene 2020 - 3:01am

La última audiencia ante el Juzgado Segundo Penal del circuito el 29 de noviembre definió la solicitud hecha por la Fiscalía Segunda Especializada de Ibagué, en la que se pidió la preclusión para los indiciados, el señor Pedro Pablo Contreras y Ana Josefa Cajiao de Contreras, esposa del fundador de Velotax.

Frente a la situación de Pedro Pablo Contreras, el Juez optó por precluir las diligencias adelantadas teniendo en cuenta su fallecimiento.

No obstante, frente a la solicitud de preclusión de Cajiao de Contreras, en la que la Fiscalía señaló que dichas conductas no se podían identificar como punibles de enriquecimiento ilícito, el Juzgado determinó que los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, no mostraron o permitieron concluir al despacho que se encontraban demostradas las causales de preclusión.

Concepto desfavorable que también dio el Ministerio Público, quien además indicó que no existe una investigación que determine hasta donde Pedro Pablo Contreras, Ana Josefa Cajiao de Contreras, sus hijos e Irma Patricia Cajiao, incrementaron su patrimonio.

Así las cosas, el proceso continúa con la citación de Ana Josefa Cajiao que quedó en manos de la Fiscalía Segunda Especializada.

Según se pudo establecer la Fiscalía remitió el proceso a la Fiscalía 28 seccional de Pereira, que será la encargada de llamar a las partes.