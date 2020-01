“Yo no vine a llorar, vine a contarles la realidad”, Andrés Hurtado

10 Ene 2020 - 3:01am

Pese a las múltiples ocasiones en las que el alcalde Andrés Fabián Hurtado, ha insistido en “no poner el retrovisor” en su gestión durante estos cuatro años, el mandatario continúa dando cifras y datos sobre lo que quedó y tiene como reto su gobierno, tras el mandato de la Administración saliente, además habló de los sacrificios que tendrá que hacer de sus promesas de campaña para cumplirle a Ibagué.

Esta vez lo hizo, ante los más de 130 ediles que tomaron posesión de sus cargos este miércoles en las instalaciones del centro de convenciones Alfonso López Pumarejo. Hurtado una vez más se refirió al desfinanciamiento de las obras y convocó a la unidad a los asistentes.

El mandatario en su discurso se fue hasta la administración de Luis H. Rodríguez, para hablar de los gastos de funcionamiento en nómina y la deuda que se dejó en comparación con el gobierno de Jaramillo, el cual, a su juicio, incrementó y se quedó en burocracia.

Según el alcalde, en la administración de Luis H. Rodríguez los gastos de funcionamiento en nómina fueron de $19 mil millones, mientras que Jaramillo dejó la cifra en $53 mil millones; situación que se repite con la deuda que tiene Ibagué que superaría los $200 mil millones y a la que Rodríguez habría dejado en $40 mil millones.

La piscina de olas

Frente a los ediles, Hurtado rememoró “el alboroto” de los Juegos Nacionales y señaló que pese a la promesa de las anteriores alcaldías, solo existen tres escenarios, uno de ellos entregado por Luis H.

El Alcalde recordó las ya populares piscinas de olas que tuvo el Parque Deportivo y lamentó que no fueran incluidos los estudios y diseños para su recuperación. Las obras requieren una inversión de $15 mil millones.

“Recordamos las piscinas de olas, no quedaron incluidos estudios, ni diseños, ahí tenemos las fotos, lo que es del pueblo, nosotros llevábamos los niños allá; no está por ningún lado la recuperación de esas piscinas, todo ha quedado con la cicatriz, nos vale recuperarla $15 mil millones”, dijo el Alcalde.

Acueducto Complementario

El Alcalde en su discurso confirmó que se deberán adicionar más recursos de las obras del Acueducto Complementario, cifra que ronda entre los $7.500 y los $8.300 millones, dinero que no tendría el Ibal y que compromete la fase Dos, etapa Uno.

“Me dijo el contratista de aquí para arriba está el ascenso para llegar al sector de los Túneles y me faltan $7.500, $8.300 millones para terminar, esa plata no está por ningún lado (...) parece que no les doliera la ciudad, que no fueran de acá, si no eran de acá, llegaron de otro lado a administrar esto como les pareció”, indicó Hurtado.

“Al agua y al sol”

Frente a las obras de infraestructura educativa, a cargo del municipio y la Nación, el burgomaestre mostró su preocupación por el avance de las 26 instituciones educativas vinculadas en el convenio, pues a excepción del centro educativo del Totumo, ninguna otra superaría el 17% de ejecución.

El mandatario acotó que para la culminación de las obras faltan cerca de $20 mil millones, recursos que tampoco estarían y que dejan a los estudiantes “al agua y al sol”.

“Faltan alrededor de $20 mil millones para terminarlos, nuestros niños están al agua y al sol, no pueden ir a ocupar esas instituciones educativas, ¿dónde está ese dinero?, sigo insistiendo en la burocracia”, indicó Hurtado.

Las OPS

El mandatario además denunció la excesiva contratación por prestación de servicios que se habría presentado en la administración Jaramillo, aunado a la reestructuración de la planta que se hizo en la sede central de la Administración.

“Le digo a mis funcionarios que revisen dentro de la Administración cuáles son los perfiles que sirven para ocupar los cargos y contratemos lo mínimo, no podemos hacer lo que hizo la Administración saliente, 8 mil órdenes de prestación de servicios, que costaron $140 mil millones, fue el regalo que no dieron de entrada, a parte de la nómina que contrataron”, indicó el alcalde.

La fórmula con la Gobernación

El trabajo mancomunado de la Gobernación y Alcaldía, quedó claro el día de la posesión de los mandatarios, sin embargo, Hurtado resaltó los trabajos que podría cofinanciar el departamento, entre esos los escenarios deportivos, la implementación de la Avenida Trece, así como parte de inversión en el Acueducto Complementario.

“Yo le he dicho que si quiere que haga todo eso, que pavimente todo Ibagué, pero traiga esa platica, que corte la cinta, pero que invierta”, puntualizó.

El presupuesto participativo

En su intervención que duró más de 20 minutos, Hurtado aprovechó los últimos momentos, para hacerle una propuesta a los ediles para destinar los presupuestos participativos en una megaobra, que se haría “pensando en ciudad”. “Llevamos más de 6 u 8 años y nadie saca un solo peso de presupuesto participativo, saben por qué, porque cada uno quiere su pedacito para su barrio y nunca se va a sacar esa plata de ahí. Hay una bolsa de unos 4 mil o 5 mil millones (...) o hacemos un proyecto por comuna o nos ponemos de acuerdo y hacemos una megaobra grande en Ibagué, yo pongo a una plata importante, pero hacemos una obra de gran trascendencia, quitémonos ese tema personal y pensemos en la ciudad”, puntualizó el burgomaestre.

Sacrificios

El mandatario reconoció también que suspenderá muchos de sus “sueños de campaña”, sin dar claridad de cuáles, por la responsabilidad de cumplir con los proyectos que aclama Ibagué, Hurtado se comprometió una vez más con el Acueducto Complementario, escenarios deportivos, Setp y los megacolegios“Muchos de los sueños que estábamos previendo en la campaña me va tocar suspenderlos, porque tengo una responsabilidad grande con Ibagué”, sostuvo el Alcalde.

