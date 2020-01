Segunda tutela detiene proceso de elección de personero municipal

11 Ene 2020 - 11:01pm

Una nueva acción de tutela en contra del proceso de elección de personero de Ibagué, interpuesta por Edgardo Augusto Sánchez, fue aceptada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal.

Esta decisión ratifica la suspensión del proceso de elección luego que el Juzgado 12 Penal Municipal aceptara una primera tutela por parte de David Sánchez Torres. Esta primera acción argumentaba que el proceso estaría viciado por cuenta de que no se le dio respuesta a una solicitud instaurada para que se le permitiera revisar la evaluación de la prueba de conocimientos.

“Le solicité al Concejo la revisión de la evaluación obtenida, teniendo en cuenta sentencia la T-180 de 2015, pero no se me permitió ver las pruebas, por lo cual la sentencia mencionada fue vulnerada y de allí este resultado”, aseguró David Sánchez Torres.

En el caso de la segunda tutela interpuesta, los argumentos van en dos sentidos. El primero, que la entidad contratada para realizar las pruebas, llamada Corporación Centro de Consultoría y Edición Socioeconómica -Ccie-, no era idónea para realizar el proceso al no estar reconocida legalmente por el Gobierno Nacional. Y el segundo, que es el mismo de la primera tutela, que los aspirantes no pudieron acceder al examen pese a varias solicitudes formales.

Sobre la idoneidad de la entidad que realizó el examen, Edgardo Augusto Sánchez aseguró que es un tema delicado, sobre el cual la Procuraduría ya está poniendo atención.

“Ahora la Procuraduría ha estado muy juiciosa con eso y va a comenzar con una serie de tutelas en varios municipios del Tolima porque las entidades que están escogiendo los concejos nos son idóneas”, dijo.

Según aseguró, al no estar inscrita la entidad ante el Gobierno se configura en una violación al debido proceso de todos los participantes.

Del segundo argumento, Sánchez dijo que varios de los participantes quisieron acceder al examen para revisar algunas de las preguntas que presentaron inconsistencias.

“Había preguntas repetidas, normas derogadas, preguntas incompletas. Durante el examen se anularon tres preguntas, pero eran un sinfín de preguntas que tenían problemas”, aseguró.

Así mismo, al no tener acceso al examen no pudieron refutarlo legalmente de la manera debida, lo cual a su vez también violó el debido proceso.



Los tiempos para la elección de personero

El Concejo deberá esperar a que las tutelas se resuelvan para poder continuar con el proceso de elección de personero municipal.

Uno de los posibles escenarios es que el juez decida que el proceso, debido a sus aparentes irregularidades, deba repetirse.

Otro es que se decida que a los aspirantes se les debe dar acceso a los exámenes, con lo cual se otorgarán tiempos adicionales.

Finalmente, puede que el juez decida que el proceso puede seguir tal cual como quedó suspendido, con lo cual la Corporación podrá avanzar en la selección del personero entre los tres finalistas.