“A Ibagué, nuestro gran compromiso de trabajar por esa tierra”, Ramírez

Este jueves el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, se reunió con la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en el marco de la firma de la ‘Ruta por la transparencia e integridad’, donde mandatarios de diferentes municipios comprometen sus administraciones a trabajar en la legalidad y las buenas prácticas.

La firma de este documento contempla 12 pactos, entre los que se pueden destacar hacer uso del sitio web de contratación estatal, Secop II, la publicación de declaración de bienes, rendición de cuentas, entre otros.

En el marco del evento, Ramírez dio a conocer la intención de la nación en contribuir en los diferentes proyectos que tiene pendientes Ibagué, teniendo en cuenta el arraigo del presidente Iván Duque con el Tolima.

“Acabamos de tener una reunión con el Alcalde para ver de qué manera la vicepresidencia puede acompañar todos esos proyectos que a él le preocupan, algunos que son proyectos pendientes de hace mucho años”, indicó la Vicepresidenta.

La funcionaria se refirió al Acueducto Complementario y mencionó la necesidad que existe de que este proyecto, del cual Hurtado ha señalado necesita $63 mil millones para completar las fases, se culmine en su totalidad e indicó existirá una comunicación con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón y el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Acero, en busca de apoyo.

Frente al tema, el mandatario local acotó que el Acueducto Complementario, es uno de sus proyectos bandera de su Gobierno, por lo que espera continuar con la agenda nacional hasta poder ver los proyectos finiquitados.

“De la mano del Gobierno nacional que nos pide una cofinanciación lo haremos, porque lo importante es garantizar la salud de los ibaguereños y cumplir con esa deuda histórica que se tiene de 25 años con el Acueducto complementario”, puntualizó Hurtado.

Ramírez además anunció la búsqueda de acciones para generar empleo en Ibagué, esto a través de una hoja de trabajo con los Ministerios de Agricultura, Comercio Exterior e Infraestructura.

“Estamos en todos los temas para identificar qué sectores de la producción nacional pueden tener mejores condiciones de competitividad en Ibagué y lograr realmente que haya más crecimiento, sobre todo más inversión”, sostuvo la vicepresidenta.

Fortalecer centros de educación superior como el Sena y la Universidad del Tolima, fue otro de sus anuncios, para cerrar con la necesidad de impulsar la movilidad a través del Sistema Estratégico de Transporte, tema del que aseguró está entre las conversaciones de la Ministra y el Viceministro de Transporte.

Pese a la intención del Gobierno nacional, aún no se habla de cifras reales, el entonces presidente Juan Manuel Santos, en el Gobierno de Luis H, ya había anunciado su necesidad de apoyar la culminación de esta obra y se comprometió con alrededor de $70 mil millones, que serían entregados, si la Administración brindaba los estudios propios. Asimismo y con la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo, se habló de un aporte de $50 mil millones por la Nación, recursos que no llegaron y que según lo argumentado por el exalcalde, tenía razón en que no había recursos por parte del Ministerio de Vivienda de Elsa Noguera.

Entre tanto las obras del Acueducto Complementario aún siguen incompletas y según la actual Administración, “desfinanciadas”.

¿Qué dice el Concejo?

Frente a lo expuesto desde la Vicepresidencia, los concejales en su mayoría respaldaron la medida e indicaron que su mayor preocupación es la culminación de las obras del Acueducto Complementario.

“Es que nuestra preocupación no es quedar a medias, es entregarle a Ibagué ese Acueducto tan esperado”, acotó el concejal William Santiago.

El cabildante Ferney Varón, entre tanto, aseguró que estos procesos son de voluntad política por parte de los mandatarios, por lo que también pidió más unión de los Representantes a la Cámara y su trabajo en el Congreso.

“Es parte de voluntad política, depende de que el Gobierno nacional tenga las intenciones y que también el Alcalde y la Corporación, que apoya los proyectos, tengan la disposición de recibir ese recurso y comprometerse con Ibagué”, señaló Varón.

Entre tanto el concejal Ricardo Zarta, aplaudió la medida e indicó la necesidad de que el agua potable llegue a la ciudad.

“Me parece excelente esta ayuda del Gobierno nacional, nosotros como concejales estaremos prestos en apoyar todas estas políticas que hagan crecer y sacar adelante la ciudad”, indicó Zarta.