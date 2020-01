Desfiles folclóricos por la Quinta revive debate

19 Ene 2020 - 3:01am

Así como lo anunció estando en campaña, por estos días el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, afirmó que definitivamente cambiará la ruta de los desfiles del Festival Folclórico Colombiano.

Hurtado dijo que, de ahora en adelante, las actividades culturales se desarrollarán por la carrera Quinta, una de las principales de la ciudad, y no por la Avenida Ferrocarril, tal y como se venía llevando a cabo desde hace cuatro años.

Según el mandatario, la medida busca dinamizar el comercio de la carrera Quinta, el cual se habría visto afectado luego de que en el año 2016 el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo determinara que los desfiles debían transitar por la Ferrocarril.

En su momento el exalcalde Jaramillo argumentaba que el cambio de recorrido pretendía cuidar el ornato y la jardinería de la carrera Quinta, el cual siempre se veía afectado por la aglomeración de personas que se ubicaban a ambos lados de la vía a ver las comparsas y carrozas.

Por su parte, el alcalde Hurtado, antes y después de ser electo, dijo que el desfile debía volver a transitar por la Quinta para ayudar al desarrollo de la ciudad.

“Vuelve nuestro Festival Folclórico por la carrera Quinta, cuidando el ornato y teniendo sentido de pertenencia. Aquí nosotros no podemos seguir cortando las oportunidades de desarrollo económico a la ciudad, pensando en que nos pueden dañar una mata”, afirmó Hurtado.

“Debemos cambiar el chip, debemos cuidar y generar oportunidades de desarrollo. Es un tema cultural. ¿Por qué en Medellín se hace por toda la vía o el Festival Vallenato, el Carnaval de Barranquilla, el de Blancos y Negros? Es porque la gente quiere su ciudad”.

Finalmente, el alcalde dijo que para proteger los adornos de la vía ubicará vallas de contención.

No obstante el secretario de Cultura de Ibagué, Ricardo Cadavid, en entrevista con esta redacción afirmó que el Alcalde tendría que analizar la situación ya que “toda esa programación obedece a una mesa de carácter artístico, estético y de carácter logístico. El cambio depende de muchas cosas: qué vías se pueden cerrar, qué tránsito voy a mover, por eso pienso que el Alcalde lo tendrá que analizar”.

Lo que dicen los cabildantes

Para Jaime Andrés Tocora, concejal por Colombia Humana - UP, esta decisión tiene que ver con un tema de egos.

“Esa decisión tiene que ir mucho más allá de los egos. Me parece que acá hay una soberbia y una incapacidad de poder reconocer las cosas positivas que pueden aportar otras personas. A mí no me interesa si lo hizo Luis H. o Guillermo Alfonso o Pepito Pérez sino que funcione y que sea lo mejor para la ciudadanía”, afirmó Tocora.

“La topografía de la avenida Ferrocarril y de la carrera Quinta es diferente. La Ferrocarril tiene inclinación, tiene unas zonas que fueron adecuadas para ser utilizadas por la ciudadanía. La posibilidad de que las personas puedan ver mejor el desfile es más alta por la Ferrocarril que por la Quinta. Los separadores de la carrera Quinta no dan la posibilidad de que la gente se puede parar ahí y si lo hacen van a acabar con todo el ornato”, afirmó.

“Han dicho que el desfile será más cultural si va por la Quinta. No entiendo cómo lo cultural del desfile la va a definir por dónde va, en lugar de la participación de las comparsas. Yo espero que la decisión tomada por la administración tenga la posibilidad de socializarse, de argumentarse y, sobre todo, de entender las necesidades de la ciudadanía”, finalizó Tocora.

Para William Santiago es una buena decisión. “Yo soy muy feliz con el desfile por la Quinta. Yo siempre me opuse a que Guillermo Alfonso cambiara la ruta”.

“Lo que yo propuse esta semana en el Concejo fue que primero hay que garantizar el cuidado de las zonas verdes, segundo, que hay que tener un plan de contingencia en la recolección de basuras y, tercero, unas baterías sanitarias que puedan ofrecer garantía de que no va a pasar lo que siempre pasa y es que cogen toda la zona comercial de la Quinta de orinal”, dijo el concejal Arturo Castillo.

Así mismo, la concejal Linda Perdomo anunció la citación a Ricardo Cadavid, secretario de Cultura, a un debate de control político para conocer cómo se van a desarrollar las actividades.

La opinión de los gremios

Los gremios económicos se han mostrado de acuerdo con la decisión siempre y cuando se tomen ciertas medidas que preserven el buen desarrollo de las actividades.

“En Fenalco Seccional Tolima se agrupan a diferentes sectores de la economía y, en ese sentido, tenemos sectores que se encuentran cómodos y otros no tan cómodos con las declaraciones del Alcalde en el sentido de cambiar la vía por la cual transitará el desfile de las fiestas de mitad de año”, aseguró Alba Lucía García, directora de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Tolima.

“Acá lo importante es señalar que las festividades se tienen que hacer de manera planificada, ordenada y concertada, en donde los diferentes actores puedan entrar a hacer parte de estas festividades”, dijo García.

Así mismo, la directora de Fenalco Tolima aseguró que es importante crear mesas de trabajo para hacer diagnóstico sobre cuál es la situación real del comercio en estas zonas.

“Para nosotros es importante que haya mesas de trabajo para señalar los errores del pasado y poderlos corregir y para continuar trabajando sobre los aciertos. También tenemos que revisar la regulación que se realizará con relación a las ventas, sobre todo a las informales. Hay que priorizar el comercio formal, el cual viene trabajando fuertemente por la ciudad. Finalmente, este cambio significa varias aristas. Hay que entrar a trabajar el tema de la cultura ciudadana y el cuidado de ciertos espacios que debemos conservar entre todos”, dijo Alba Lucía García.

Juan Carlos Parra, comerciante y expresidente del capítulo Tolima de Acodres, afirmó que con cultura se puede realizar el cambio sin que se presenten traumatismos.

“Si la administración pasada se fue para la Ferrocarril por la falta de cultura, pues volvámosla a la Quinta pero con cultura. Cuidemos, generemos campañas como, por ejemplo, aquella de los conos para que la gente no parquee donde no es”, dijo.

También dijo que más allá de la ruta que se escoja, lo importante es una mayor y mejor organización de las actividades.

“No es solo decir vamos por la Quinta”. Eso está bien, porque finalmente es una avenida principal; pero miremos si montamos una buena organización para la feria así como lo hace Cali, Pasto o Barranquilla. Y así con organizaciones puntuales para montar y ejecutar las actividades propias de cada ciudad. En Ibagué se puede hacer lo mismo”, dijo Parra.

Neiva también asumió cambios en sus rutas sanpedrinas

No obstante, desde hace unos años en el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, en Neiva, también han surgido cambios viales que en su momento fueron polémica y que alteraron la tradicional ruta por el ‘microcentro’ de la capital del Huila.

La medida fue tomada desde el Concejo Municipal, teniendo en oposición a la Cámara de Comercio de Neiva.

Ante la decisión que llevó casi la totalidad de desfiles de la programación hacia la avenida Circunvalar conjunto al malecón del río Magdalena, tanto los gremios de comerciantes como otros sectores se opusieron; no obstante, paulatinamente tanto la ciudadanía, turistas, artistas y empresarios generaron nuevas estrategias que permiten el desarrollo de las actividades en beneficio de las mayorías.

Sumado a lo anterior, el sentido de los desfiles que tradicionalmente iba de sur a norte, también tuvo cambios, que dejaron de norte a sur el recorrido ampliando a 700 metros el Desfile Nacional del San Pedro, que además logró el propósito de darle mayor orden a las cabalgatas que comúnmente vienen detrás de las carrozas y comparsas.

Los artistas, en su momento, expusieron que no era una zona segura y por eso era mejor regresar a la ruta del centro de la ciudad, y que si la decisión se tomaba en gran medida por dar mayor espacio a los caballistas, era óptimo separar las actividades.

¿Qué dicen los artistas?

Mientas tanto, para el maestro Dagoberto Díaz, presidente del Consejo de Danza de Ibagué y el Tolima, es muy importante garantizarle a los artistas y asistentes un espacio en el cual puedan desarrollar sus actividades.

“Nosotros como Consejo tolimense de Danza pensamos que el desfile cumple una función social, y es recoger todas las manifestaciones artísticas del municipio y el departamento y la Nación, en esta oportunidad internacional, donde muchos visitantes, donde muchos residentes salen a disfrutar de las mejores manifestaciones”, dijo.

“En el ejercicio de hacer el recorrido a través de la Quinta, muchos de los artistas a lo largo de los años no hemos estado de acuerdo en que se haga por la Quinta. Vimos con muy buenos ojos y que recibió la sugerencia la administración anterior de cambiar el recorrido por una calle más amplia, una calle donde la gente pueda visualizar y disfrutar del ejercicio pictórico de la danza, de la puesta en escena como fue la Ferrocarril”, aseguró.

El Alcalde (Hurtado) es una persona que recibe muy buenas sugerencias. Nosotros como consejo de danza nos vamos a manifestar por escrito solicitando respetuosamente que estudie la posibilidad y que al pueblo que lo eligió, que le preste atención.

Lo que opina la gente:

Duván Montero:

Para nosotros, que tenemos nuestro negocio sobre la carrera Quinta, puede traer beneficios, pero tiene su contra y es que la mayoría de las personas no tienen conciencia sobre el cuidado de los jardines y los pueden dañar durante el desfile.

Eliana Villamil:

Yo sí estoy de acuerdo con que vuelvan a pasar el desfile por la Quinta. Nosotros, que trabajando en el Centro Comercial La Quinta, nos hemos visto afectados por el cambio. Sabemos que ese cambio ayudó a cuidar los jardines, pero la economía de nosotros por la Quinta se ve afectada y estamos en tiempo difíciles.

Alirio Palomino:

Para nosotros, comerciantes de la Ferrocarril, es un cambio negativo. Nosotros vivimos del negocio. Al quitarnos el desfile por la Ferrocarril nos está quitando muchas ventas. Se van a beneficiar los ricos de la Quinta y nosotros los pobres de la Ferrocarril no nos beneficiamos

Estamos pensando en reunirnos con otros comerciantes de esta zona y mirar cómo hacemos para enviarle al Alcalde un informe sobre nuestra situación para ver si él reconsidera su decisión.

Reacciones en redes sociales

Hugo Manuel Barrero:

No... La vía no tiene la capacidad de realizar este tipo de eventos masivos por lo angosta y por la gran afluencia de público se dañaría lo que ya está recuperado, como los jardines del centro o separador.

Yolanda Gómez Medina:

Los desfiles deben seguir por la Ferrocarril, no le veo la necesidad de dañar la cara bonita de Ibagué sólo por echar abajo una buena medida que se tomó en el gobierno anterior, qué horror volver al desorden, hay que pensar también en el medio ambiente.

Denis Campos:

No estoy de acuerdo, Ibagué no es un pueblo, es la Ciudad Musical de Colombia y no podemos destruir su belleza natural ante multitud de personas sin cultura ciudadana.

