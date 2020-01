Estudiantes con limitación auditiva están sin intérpretes en colegios públicos

30 Ene 2020 - 3:01am

Desde el 20 de enero inició el calendario escolar en las instituciones educativas públicas de Ibagué y con ello la odisea para cerca de 50 estudiantes con limitaciones auditivas de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, por cuenta de la ausencia de intérpretes, modelos lingüísticos y docentes de castellano escrito, necesarios para recibir de manera adecuada las clases.

Los padres de familia de los jóvenes aseguraron que esta es una situación que se volvió repetitiva los primeros años del calendario escolar, de la que no estaría exenta la actual Administración.

“Hemos tenido siempre la problemática en la contratación de los intérpretes, en concreto en octubre y en noviembre se hizo la solicitud para este año ante esta problemática; dicen que no hay problema, pero este año cuando inician no hay intérpretes”, indicó una de las madres de familia que puso en conocimiento la situación.

Y agregó, “Los docentes no se van a detener hasta que hayan intérpretes, ellos continúan con el plan de estudio normal y ellos pierden el tiempo, hemos presentado tutelas, derechos de petición y a todo se nos dice que hay que esperar. Nosotros no lo estamos pidiendo de caridad, esto es un derecho”.

Los acudientes de los jóvenes pidieron a la Secretaría de Educación, una solución pronta para normalizar la vida académica de estos estudiantes, quienes se sienten literalmente perdidos, pues pese a las dificultades que han tenido para recibir la información los primeros días del año, continúan asistiendo a las jornadas educativas.

“Mi hijo llega malgeniado, me expresa que está confundido, que no entiende y que no sabe qué hacer y eso es frustrante para uno como padre de familia”, acotó la denunciante.

“Mi hija necesita su apoyo profesional, se siente mal porque no le está quedando el conocimiento, no entiende lo que los maestros hablan y se siente muy triste porque siempre es así, nos toca estar como limosneando los derechos de nuestros hijos sabiendo que es una obligación del Estado”, indicó otra de las madres de familia.

La acudiente de otro de los estudiantes, quien también puso en conocimiento la situación, indicó que aunque han recibido atención por parte de la Secretaría de Educación, sus hijos siguen sin la respuesta requerida, por lo que el llamado es a que exista mayor celeridad en los procesos de contratación.

“Nos dijeron que debemos esperar, tener paciencia; en el Concejo nos dieron un espacio para hacer la denuncia ante la Secretaria de Educación y ella nos responde que sí, que ese día (el 21 de enero) dieron la orden de contratación, pero no pasó nada, se quedó en el Concejo la denuncia”, acotó la acudiente.

La madre de familia aseguró que la situación también fue puesta en conocimiento del Instituto Nacional para Sordos, Insor, quienes adelantan un proceso de inclusión en el centro educativo, esto con el fin de que exista una mayor presión ante la cartera de Educación, teniendo en cuenta que la Institución es pionera en el país por el trabajo con la comunidad sorda.

“Pedimos también que vengan profesionales que hayan tenido trayectoria en la Institución porque o sino sería desatrasar el proceso, el intérprete es el medio de comunicación de las personas sordas, sin ellos es imposible que un niño pueda cumplir en la Institución. Si eso le pasa a nuestra institución que es pionera a nivel nacional, no me imagino donde hay más sordos estudiando”, indicó la acudiente.

Se contrataron los intérpretes

Frente a lo expuesto EL NUEVO DÍA se comunicó con la secretaria de Educación, Jenny Carolina Mesa, quien aseguró que sí existe un presupuesto para la comunidad educativa que solicita apoyo por diferentes limitaciones; sin embargo, aseguró que por el cambio de Gobierno se han generado algunos traumatismos para iniciar el proceso contractual.

Mesa aseguró que el proceso de contratación ya se inició, por lo que se espera que la próxima semana arranque el trabajo en las Instituciones Educativas.

“Se adelantaron 32 vinculaciones de personal para atención de las necesidades de niños con discapacidad”, acotó la funcionaria.

La titular de la cartera del Municipio, indicó que estos 32 profesionales se distribuirán en los lugares donde se tiene notificado que se requiere e indicó que uno solo de los profesionales puede trabajar con varios jóvenes, por lo que el personal de apoyo está capacitado para trabajar en diferentes áreas.

Dato

En 2017 la Nación expidió el decreto 1421 con el que se reglamenta la prestación del servicio educativo a la población con discapacidad, con esta propuesta se busca garantizar una educación de calidad.