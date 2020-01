Un siglo de historia en Gaitania: de la violencia a la esperanza

7 Ene 2020 - 3:01am

A 100 años de historia llegó Gaitania, emblemático corregimiento del sur del Tolima que por décadas fue epicentro de conflictos, pero que ahora se ha convertido en destino de ciudadanos nacionales y extranjeros que llegan atraídos por la exuberancia de sus montañas y uno de los mejores cafés del mundo.

Para ser precisos, esta población de Planadas cumplirá su centenario el 5 de noviembre próximo, pero los gaitanienses decidieron comenzar la conmemoración con la celebración de las Fiestas de los Reyes Magos, la más tradicional y querida de las festividades y que se llevan a cabo por estos días de enero.

Como antesala del jolgorio, en un acto denominado ‘Dialogando un siglo’, la Administración municipal reunió a algunos de los ciudadanos más veteranos del corregimiento, para que relataran aquellas historias sobre cómo se tejió, con la suma de muchos años, la cultura y la identidad de Gaitania.

Para Ovidio Paya, mayor del resguardo Páez, quien fue uno de los promotores del acuerdo que en 1996 se firmó entre la comunidad indígena Nasa Wes’x y las Farc, la mayor valía de Gaitania hoy es la tranquilidad que ha obtenido luego del acuerdo suscrito entre el Gobierno y la desaparecida organización guerrillera. Y agrega que ahí radica el mayor reto de la población: mantener el escenario de calma.

“Hace muchos años acá reinaba la guerrilla y para estas épocas de fiestas se les pedía que no fuera a haber ataques contra el Ejército en que resultaran afectados ciudadanos. Hoy en día no hay esa zozobra, pero también esperamos al Gobierno que cumpla con los acuerdos de La Habana y no le ponga talanqueras como se está haciendo ahora”, dijo Paya.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, los habitantes del territorio Indígena llegaron a esas tierras tras ser desplazados del Cauca durante la Guerra de los Mil Días. En 1904 se oficializó el Cabildo de Gaitania. Son más de 11.000 hectáreas de territorio ancestral para los Nasa, de las cuales sólo 4.900 han sido declaradas resguardo indígena.

Raúl Durán, quien tiene más de 50 años de vivir en el corregimiento, asegura que el Gobierno nacional ahora tiene el compromiso de cerrar las brechas en poblaciones como Gaitania, donde sus habitantes sufrieron por muchos años la violencia.

Asegura que mientras en el pasado arrastraban con estigma de ser la cuna del nacimiento de las Farc, en la actualidad es común ver ciudadanos de diferentes partes de Colombia o el exterior que rastrean por sus calles atributos como el café de alta calidad que se produce en ese rincón del Tolima.

Y es que la fama de ser uno de los productores del mejor café del mundo no es gratuita. En 2006, Edith Enciso se alzó con el premio de la Tasa de Excelencia, un logro que en 2015 también lo alcanzaría Astrid Medina Pereira. Son apenas ejemplos de dos mujeres que están mostrando lo mejor que da Gaitania.

“Tuvimos una época donde nos señalaban a nivel nacional y departamental que éramos guerrilleros, pero hoy el concepto es que somos de paz y que esta es una tierra de progreso. Ahora somos reconocidos a nivel nacional e internacional por la alta calidad del café y la naturaleza, entonces la gente que viene se enamora”, afirmó Durán.

Por otra parte, Leoronicel Villamil, concejal de Planadas, afirmó que por estos días de fiesta son muchas las colonias de gaitanienses que han regresado al corregimiento para reencontrase con sus gentes. Afirma que la paz hoy se debe ver reflejada en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, por ejemplo, a través de la recuperación de las vías terciarias.

“Gaitania es amor. Nos merecemos que después de haber pasado 52 años en guerra, podamos avanzar hacia la paz y la reconciliación. También creemos que siendo tan rico en agricultura, necesitamos inversión para que las vías estén en buen estado y los productos se pueden sacar de la mejor manera. Pero también necesitamos salud y educación”, indicó la cabildante.

En la vereda El Oso, de Gaitania, está instalado uno de los espacios territoriales que fueron creados a raíz del acuerdo de paz para que excombatientes de las Farc comenzaran ahí su proceso de reincorporación.

Nacimiento de Gaitania

Según reseña el Alto Comisionado para la Paz, Gaitania fue fundado en 1920 como una colonia penal a la que iban a purgar sus penas contrabandistas de tabaco y aguardiente. Y aunque no hubo acuerdo absoluto sobre algunas circunstancias en la construcción, existe un consenso de que el centro poblado se llamó primero San José de Huertas, después colonia El Tambo, luego San José de Atá y finalmente Gaitania, en homenaje al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948. “Otro tanto de controversia se genera con la de los primeros pobladores. Aun así, hay coincidencias en el sentido de que el origen del pueblo está en los reclusos de la colonia que vinieron a pagar penas y terminaron quedándose a vivir, entre ellos, Nemesio Salcedo, Agustín Trilleros, Aníbal Olaya, Esteban Medina, Tomás Castro, Luis Ángel Gallón, Luisa Morales y Fidel Osorio”, señala el Gobierno.

Dato

Gaitania tiene más de 13.000 habitantes y cuenta con 33 veredas, de las cuales ocho son resguardo indígena de la comunidad Nasa Wes’x. Su economía se sustenta en la producción agrícola.