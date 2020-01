Pullas entre alcaldes entrante y saliente de Natagaima

8 Ene 2020 - 3:01am

El mandatario de Natagaima, David Mauricio Andrade, indicó que aunque hubo jornadas de empalme con la administración saliente y se oficiaron derechos de petición, la información entregada estaba incompleta, a lo que se le sumaría el deterioro y mal estado del palacio municipal, la casa de la cultura, la maquinaria amarilla y espacios como el coliseo.

En el caso de la Alcaldía hay “techos rotos, goteras en el despacho del alcalde, en la recepción, también en las secretarías de Agricultura y de Gobierno.

“El patio central parece una laguna, parece que hay un problema de alcantarillado”, dijo Andrade.

En el tema automotor, comentó que las camionetas asignadas a su despacho y la de Obras Públicas están fuera de servicio y la maquinaria amarilla parada.

“Pienso que las personas llegamos y nos vamos, debemos tener claridad de eso, pero no podemos irnos de esa manera, pueden haber diferencias personales, diferencias políticas o de cualquier tipo, pero la ciudadanía y la institución no puede verse afectada por ese tipo de cosas”.

El burgomaestre señaló que las denuncias dadas a conocer a través de redes sociales, no las hizo para “quejarse” sino para exponer “la situación a la opinión pública”.

Otro de los cuestionamientos es que a pesar de que quedaron pendientes las liquidaciones de los secretarios, la deuda no quedó presupuestado, pero sí se pagó en el último mes un fallo judicial que salió en contra del Municipio.

“Legalmente se puede dejar (pendiente el pago), lo que no veo es que hayan hecho el compromiso dentro del presupuesto para pagarlo. El valor es de unos $80 millones.

“Lo otro llamativo, es que hicieron mucha contratación en los últimos días y el 31 de diciembre hicieron un nombramiento en provisionalidad de un técnico agropecuario en la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, con efectos a partir del primero de enero, me parece un irrespeto, tuvieron cuatro años en donde estaba la planta para proveer y ¿por qué no hicieron el trámite?”.

De la misma forma, se entrará a revisar un contrato a término definido por dos años de un “operario de maquinaria, cuando la Alcaldía tiene cuatro operarios que no están haciendo nada, porque maquinaria no ha habido”.

La “papa caliente que nos dejaron”

La intervención y adecuación de la plaza de mercado o galería Luis Felipe González, que actualmente está sellada por la Secretaría de Salud Departamental, es en concepto de Andrade la mayor problemática que quedó.

Por ello, ya empezó a reunirse con los comerciantes para adelantar mesas de trabajo que permitan lograr acuerdos.

“Ellos (vendedores) van a nombrar dos representantes por cada sector comercial. Está el sellamiento, por lo que voy a pedir una cita en la Secretaría de Salud para empezar a tocar el tema del levantamiento. Esperamos (lograrlo), sellarla fue una medida extrema.

“Nosotros podemos hacer un plan de acción y comprometernos en un lapso de tiempo prudencial, de uno o dos años para tomar las medida, y hacer las intervenciones que hay que hacer”.

Agregó, que al no utilizar los diseños contratados previamente para mejorar la plaza, se podría estar generando un detrimento patrimonial mayor a $300 millones.

Panorama financiero

Natagaima inicia con un presupuesto de $25 mil millones, en este campo el alcalde Andrade mencionó que hay dos temas puntuales que le generan intranquilidad, “el del censo, puedo asegurar que tenemos entre 22 mil y 23 mil habitantes y me entregan un censo con 14 mil 900 habitantes”.

Cifra que recibió en el proceso de empalme y del Dane en diciembre y con la que está en desacuerdo, pues en sus cuentas la población indígena sería de 18 mil personas y corresponde al 80% de la población, cifra a la que se le debe sumar las comunidades campesinas.

“No hicieron ninguna gestión ante el Dane para contrarrestar esto, hay que hacer una revisión de manera inmediata, porque si no va a tener consecuencias en los recursos que asigne el Gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones”. De la misma forma, mirará los resultados del Sisbén, pues al parecer hubo familias que subieron su puntuación, a pesar de las condiciones de pobreza en que viven.

Exalcalde respondió

Por su parte, el exalcalde Jesús Alberto Manios, comentó que le pareció de “mal gusto que una persona que llega a gobernar continúe generando ese tipo de polémicas que pone en entredicho a un gobierno y muestra realidades que no corresponden”.

Asimismo, expresó que el encargado de entregar las instalaciones de la Alcaldía, fue el Secretario de Gobierno y que desconoce los motivos que impidieron que esto ocurriera.

En cuanto a las condiciones del palacio municipal, “él tiene razón, no ha cambiado, porque fue la misma que él me dejó, es un edificio que lleva más de 30 años, no tiene sismorresistencia, no es el más adecuado para las actividades que allí se desarrollan, hay problemáticas estructurales”.

Añadió que lo que no se ha dicho es que en el empalme quedó un proyecto viabilizado por el Ministerio del Interior para una nueva alcaldía, iniciativa que ascendería a $3 mil millones.

“Ahí está el proyecto, está radicado y viabilizado, es solo actualizarlo y continuar la gestión”.

Ante el estado de la maquinaria amarilla dijo que se tomó la decisión de arreglar la motoniveladora, la retroexcavadora y el vibracompactador, para atender emergencias, y existen otros equipos que están obsoletos.

En cuanto a la contratación indicó que se hizo de acuerdo con la planeación establecida y obedeció al desarrollo de una etapa procedimental. De la misma forma, dijo que se entregó la información correspondiente, situación que no ocurrió cuatro años atrás, es decir, cuando el mandatario saliente era David Mauricio Andrade.

Y, sobre las liquidaciones pendientes de los secretarios y de la suya , “no nos pareció ético autopagarnos, por lo tanto queda según el criterio del secretario de Hacienda, como una cuenta por pagar y programada para que se haga en el periodo legal”.

Sobre el fallo mencionado anteriormente, Manios explicó que obedeció a una sentencia de una demanda laboral instaurada en contra del Municipio, en la anterior administración de Andrade, cuando se declaró a un funcionario insubsistente.

La indemnización superaría los $600 millones, por lo que se hizo un primer pago cercano a los $300 millones y un acuerdo sobre el presupuesto de sentencias judiciales.

De otra parte, el exmandatario recordó los logros en temas como el relleno regional, los avances en acueducto, alcantarillado, educación, salud y la compra de un lote en el sector Juan de Borja para vivienda nueva que beneficiará a 134 personas, en este tema quedaría un listado de preseleccionados y una propuesta para gestionar la construcción de soluciones de vivienda.