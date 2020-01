Tras alerta de la Procuraduría se enreda elección de personeros en varios municipios

11 Ene 2020 - 3:01am

En Guamo una recomendación de la Procuraduría Provincial de Chaparral hizo que se suspendiera ayer en la tarde y en medio de la sesión, la elección del personero, debido a que el Ministerio Público hará una indagación y una vigilancia preventiva “del proceso adelantado por el Concejo municipal del Guamo, el cual suscribió con la Federación Colombiana de Autoridades Locales, Fedecal, y Creamos Talentos”.

En el oficio firmado por el Procurador Provincial (e) Jairo Enrique Lancheros Cucaita y publicado por el medio Click Radio 1090 AM, se expone que es urgente que las mesas directivas de las corporaciones hagan una revisión “dadas las presuntas irregularidades que se han venido presentando en muchos municipios del país y evalúen la decisión de suspender o revocar los procesos que actualmente se adelantan (...)”.

Asimismo, se explica que Fedecal y Creamos Talentos no cumplen con la característica de ser especializadas en procesos de selección de personal, a lo que se suma que Creamos Talento en la Cámara de Comercio de Bogotá, no aparece como persona jurídica, sino como establecimiento de comercio.

Ante estas situaciones se recomendó a la Corporación “suspender la ejecución de los convenios celebrados para los trámites del concurso, hasta tanto se verifique que se ajustan al ordenamiento jurídico, dar por terminado de mutuo acuerdo dichos convenios y suspender el concurso de méritos con el fin de iniciar un nuevo proceso que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios”, se precisa en el documento.

Con tutelas buscan proteger las elecciones

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta a los concejos del país sobre la falta de experiencia o idoneidad de Fedacal, Fenancon, Olted y Creamos Talento. Ante la negativa que habrían presentado varias corporaciones de parar los trámites, el Ministerio Público recurrirá a la tutela para que se dé “como medida cautelar la suspensión inmediata de los cronogramas de los concursos públicos”.

Con 122 tutelas se busca “la protección al debido proceso administrativo, al trabajo, al acceso a cargos y a la función pública, así como a los principios de la función administrativa de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”.

Para el caso del Tolima las tutelas están dirigidas a las mesas directivas de Anzoátegui, Carmen de Apicalá, Cunday, Falan, Melgar, Ortega, Rovira, Venadillo y Villarrica.

En Coyaima habrá nuevo concurso

Por otra parte, en esta población del sur la elección de personero para el periodo 2020 – 2024 quedó aplazada, debido a que el único candidato habilitado, luego del concurso de méritos, era primo del actual alcalde William Walter Luna.

Al consultar sobre el tema con el cabildante Jorge Triana, explicó que en la sesión de ayer no se pudo elegir a Gustavo Luna Morales debido a que tiene cuarto grado de consanguinidad con el actual mandatario y en este caso no hubo más opcionados, ya que solo se presentaron tres aspirantes y Luna Morales fue el que quedó en primer lugar, mientras que a los otros concursantes no les alcanzó el puntaje para seguir en el proceso.

“Hoy (ayer) en el Concejo había un solo candidato que era Gustavo Luna Mora”, comentó Triana.

Agregó que, cuando inició la convocatoria, se desconocía cuál iba a ser el candidato ganador de la Alcaldía y “coincidencialmente ganó William Walter Luna y una vez hicimos las averiguaciones sacamos la conclusión que tenían cuarto grado de consanguinidad, entonces lógicamente teníamos que dejar atrás el concurso”.

Tras esta situación la alternativa es adelantar un nuevo concurso de méritos, es decir, “empezar de ceros”, comentó el concejal Triana.

Cabe recordar que el actual personero va hasta febrero.

Lo ocurrido en Planadas

En Planadas, hubo dos aspirantes para ocupar la silla del Ministerio Público. El que ocupó por puntuación el primer lugar, tanto en la prueba de conocimiento como en la entrevista hecha por una Comisión del Concejo fue Sergio Alejandro Ávila Hernández y en segundo se ubicó Rider Rojas Rojas.

El pasado jueves se adelantó la sesión de elección, jornada en la que la plenaria debía escoger a uno de los dos candidatos. Para tomar la decisión, los cabildantes a través del voto secreto dieron una nueva puntuación a los aspirantes que iba del uno al 10, calificación que finalmente dejó como personero electo a Rojas Rojas, resultado que habría dejado varias inconformidades.

Una vez el cabildo tomó la decisión, Ávila Hernández aceptó la propuesta del alcalde Jhon Hueje, que era de contratar a quien quedara en segundo lugar en el concurso y se posesionó como secretario de Gobierno.

Dato

Al menos 10 municipios del Tolima contrataron la convocatoria con entidades que en concepto de la Procuraduría generan varias dudas.