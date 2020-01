Proyecto ‘Triángulo del Tolima’, sin Hoja de ruta sigue a la deriva

30 Ene 2020 - 3:01am

Una auditoría de incumplimiento hecha a la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, dejó expuesto una vez las grandes falencias que existen alrededor de los proyectos de distrito de riego Ranchería en La Guajira, Tesalia – Paicol en el Huila y el Triángulo del Tolima.

La más reciente falla detectada por la Contraloría General de la República, CGR, fue un incumplimiento en la fecha de entrega de una Hoja de ruta acordada dentro del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes 3926 de 2018.

Documento que debe mostrar la línea a seguir para lograr una culminación progresiva de los proyectos que son denominados de “importancia estratégica”.

Según el informe de la vigencia 2018 – julio 2019, la responsabilidad de la ADR era entregar la Hoja en junio de 2019 pero fue hasta el 15 de noviembre que la entidad la radicó ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Madr.

La ausencia del documento, según lo señaló el Departamento Nacional de Planeación, DNP, en octubre es que “dificulta la realización de análisis a nivel de costos de oportunidad, toda vez que, tal como lo define el Plan de Acción y Seguimiento, PAS, del Conpes para la línea de acción, es necesario verificar los supuestos planteamientos de los estudios y diseños de dichos proyectos”.

La idea es que la ADR muestre una evaluación de las posibilidades de finalizar las obras, asimismo, adelantar “gestiones para vincular inversionistas privados (...)”.

De la misma forma, se busca que la Hoja sea una especie de brújula que permita una coordinación entre el Ministerio y el DNP, entidades encargadas de asegurar los recursos financieros requeridos.

Lo invertido y contando

En proyecciones basadas en los Conpes expedidos entre 2005 y 2008 y sobre cálculos con base en el índice de costos de construcción pesada del Dane, se estableció que al inicio, las obras del Triángulo del Tolima tenían un valor de un billón 252 mil 314 millones 597 mil pesos.

A 2018 la inversión se estimaba en 562 mil 362 millones y al corte de julio de 2019 la cifra llegó a $577 mil 768 millones, dejando un valor estimado para las obras faltantes de $657 mil 057 millones, es decir, los canales intraprediales.

En lo que respecta a Administración, Operación y Mantenimiento, AOM, se ha destinado $17 mil 488 millones 829 mil, recursos que en percepción de la Contraloría se hubiesen podido priorizar “en la ejecución de otros proyectos y que, adicionalmente, no serán objeto de recuperación (...)”.

Objetivo no cumplido

De otro lado, el ente de control llamó la atención en que a la fecha está sin ejecutarse “la fase III del proyecto, que corresponde a la construcción del distrito propiamente dicho, para el logro del beneficio de los usuarios y hectáreas contemplados en los objetivos”.

También precisa que al no poderse evaluar la eficacia del proyecto no se pudo “identificar la proyección de la terminación, no ha podido concretarse la voluntad política y financiación”.

Y como si fuera poco, al no tener la Hoja de ruta en los tiempos acordados en el Conpes, no se logró la respectiva aprobación por el Madr en junio de 2019, “lo que afectó de manera negativa la asignación de los recursos para la terminación del proyecto”.

A este panorama se le agrega que sería necesario adelantar una actualización de los estudios y diseños, pues según el manual de normas técnicas basadas para la realización de proyectos de adecuación de tierras, “si pasados cinco años desde la terminación del estudio no se ha procedido a la siguiente etapa o subetapa, se considera obsoleto y se deberá revisar la validez de los estudios ejecutados”.

En el caso del ‘Triángulo’ las obras terminaron en 2014 y las actualizaciones de los estudios y diseños de la fase III se hicieron en 2012.

Esta auditoría le significó a la ADR 9 hallazgos administrativos sin incidencia fiscal, penal o disciplinaria y el inicio de dos indagaciones preliminares.

Proyecto de importancia nacional

El Conpes 3926 de 2018: Política de Adecuación de Tierras 2018 -2038 establece cuatro líneas de acción que consisten en la creación de la Hoja de ruta para la terminación de los proyectos, la culminación de las obras del Triángulo del Tolima y establece un plazo de cinco años para lograrlo.

El mismo plazo se entrega para el distrito de riego Río Ranchería en La Guajira y para el caso de Tesalia - Paicol en Huila se supone que la inversión deberá llegar a corto plazo por lo que se propone como fecha de culminación este año.

En el caso del Tolima, este sería el segundo Conpes que cobija el distrito, pues en 2005 se expidió el 3357, mediante el cual se propuso financiar parcialmente la obra y se declaró “su importancia estratégica nacional”.

En ese año se hablaba de beneficiar 19 mil hectáreas con riego y drenaje, y a un total de 7 mil 540 usuarios, no obstante, la realidad que hay en la actualidad en la zona, es el alto riesgo de que las tierras por donde cruzan los canales se conviertan en extensión del desierto de La Tatacoa.

Dato

Para el caso del ‘Triángulo’, la idea inicial era que en la Hoja de ruta se estableciera como una fecha máxima de la culminación de las obras el 2025.