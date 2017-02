IbaguÃ© percibirÃ¡ el sonido de â€˜Los Planetasâ€™

Ibagué percibirá el sonido de ‘Los Planetas’

El maestro José de los Santos Pérez sostuvo que “la orquesta ha progresado, casi profesional, y es la oportunidad que nuestros estudiantes tienen. No hay una orquesta de este calibre en ningún otro conservatorio, por calidad y dificultad de las obras”.

16 Ago 2011 - 11:09pm

La melodía de ‘Los Planetas’, una obra del compositor inglés Gustav Holst, será percibida por los tolimenses en el salón Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima mañana, a partir de las 7:00 de la noche.



La Orquesta Sinfónica del Conservatorio será la encargada de transformar las partituras que conforman los siete movimientos en representación de igual número de planetas que hacen parte de la obra.



“La obra tiene siete movimientos o siete planetas: Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; falta Plutón porque la obra fue terminada en 1930 y para esa fecha ya se había descubierto el planeta, pero no se conocía”, manifestó José de los Santos Pérez, director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima.



De igual manera, aclaró que no se tuvo en cuenta la Tierra pues, según expresó, el sentido de la obra es que desde nuestro planeta se hacía la observación de los demás.

Estructura



La obra, explicó, “no es programática; es decir, el mismo compositor estudió que esto no lo escribió para ser una obra de teatro, pero es, a la vez, tan inspiracional y específica de lo que él piensa de cada planeta”.



Cada uno de ellos, según de los Santos, está representado por el ritmo y el significado que lleva en la obra, por ejemplo: “Marte, que significa el portador de la guerra; Venus, el portador de la paz; Mercurio, el mensajero alado; Júpiter, el portador de la jovialidad; Saturno, el portador de la vieja edad; Urano, el mágico, y Neptuno, el místico”.



“Así él (Holst) lo hace sonar, Marte suena como una guerra, por ejemplo. Gustav Holst es un compositor inglés y como todo compositor inglés sus obras son cuadradas, por eso hay que interpretarlas bien y tratar de tocarlas exactas, si no, se tira las piezas”, dijo el Director de la Orquesta Sinfónica.



Aparte del banquete musical que ofrecerá el Conservatorio, pues su duración es de cerca de 52 minutos, se ofrecerá un espectáculo visual que incluye muestra de los planetas con luces idóneas para la ocasión y con la compañía de sopranos y contraltos del Coro del claustro musical.



“La obra termina con una forma que lo deja pensando dónde vivimos y qué es lo que somos. Con esas voces femeninas al final no se sabe que la obra terminó. Es una obra muy bien escrita que no se iguala a nuestra música autóctona”, puntualizó de los Santos.