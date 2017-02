Yesid GutiÃ©rrez se muestra con â€˜Fragilidad, signo y resonanciaâ€™

Yesid Gutiérrez se muestra con ‘Fragilidad, signo y resonancia’

El trabajo del artista es una retrospectiva desde cuando era estudiante hasta hoy, evocando cada uno de los viajes que ha vivido en diferentes países.

16 Ago 2011 - 11:13pm

La sala de exposiciones Darío Jiménez, del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, abre sus puertas mañana, a partir de las 7:00 de la noche, al arte abstracto, con las obras del maestro Yesid Gutiérrez Palma.



El trabajo, denominado ‘Fragilidad, signo, resonancia’, es una retrospectiva desde cuando era estudiante hasta lo que es hoy, evocando cada uno de los viajes que ha tenido por diferentes países.



“Más que representar obras, esta es una exposición que sugiere, no es obvia ni figurativa. Mi intención en la obra es sugerir cosas que se vuelvan elementos que generen ese sentido de la fragilidad, la cual se convierte en un signo”, expresó el maestro Yesid Gutiérrez.



Y sostuvo que en la obra “tomo ciertos referentes de lo que he viajado, como, por ejemplo, ‘El Puente Japonés’ y la ‘Celebración en la Torre Eiffel’. No es tanto pintar tal cual las cosas, sino las sensaciones vividas en cada uno de los viajes que he efectuado”.



De acuerdo con el artista, los asistentes podrán especular y vagar, por tal motivo la obra es libre y no tiene situaciones de tipo ideológico ni político.



“La obra parte de elementos como, por ejemplo, el agua, que en uno de los trabajos se llama ‘El río fue azul’, pero ya los ríos llegan al verde”, manifestó Gutiérrez.



Y puntualizó: “Lo que pretendo es generar una abstracción; que el espectador, al ver la obra, se haga una abstracción antes de entrar a mirarla, terminando en una concepción de lo que la pintura le sugiere, sin pretender resolver ningún tema, es más de plantear ideas”.

Las 33 obras, que estarán expuestas hasta el 18 de septiembre, irradian la valentía y la seguridad del artista contemporáneo, quien ha estado activo en los campos nacional e internacional.



Más arte

El Centro Cultural de la Universidad del Tolima brinda a los estudiantes y a toda la población en general una amplia variedad de muestras pictóricas y escultóricas, con el propósito de incentivar a los artistas de la región.



“El objetivo de estas exposiciones es ofrecer el espacio a la población universitaria y, además, el Centro Cultural invita a los colegios del Tolima con el fin de ofrecer charlas en la sala. Tenemos exposiciones en Venadillo y otros municipios del Departamento, con el objetivo de llevar artistas de Ibagué para que expongan en estos lugares y crear un espacio diferente en las localidades”, expresó Jamir Eduardo Güiza, coordinador de Artes Plásticas del Centro Cultural de la Universidad.



Además, sobre la exposición que abrirá mañana sus puertas puntualizó que “es una obra abstracta y de diferentes formatos. Yesid es un artista con gran trayectoria y una propuesta muy firme y coherente”.