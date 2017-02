II Concurso de Pintura Infantil para cuidar el planeta

La segunda versión del Concurso de Pintura Infantil, recibirá los trabajos de los niños y niñas de los municipios de todo el departamento.

31 Oct 2011 - 11:06pm

La temática este año es la protección del planeta, donde los niños de 6 a 12 años, libremente utilizando crayolas, colores, pinturas o cualquier otra técnica pueden plasmar sus ideas para proteger el medio ambiente.



El Concurso organizado por el Museo de Arte del Tolima, MAT, en concertación con la Gobernación del Tolima, es un espacio creado para motivar a los menores del departamento, quienes pueden incursionar en la cultura, el arte y la pintura, aprendiendo en los talleres brindados por el museo las diversas expresiones artísticas de la región y de Colombia.



Las obras recibidas hasta ayer 31 de octubre de 2011, tendrá probablemente ampliación de la fecha de recepción para permitir a los niños de las Instituciones Educativas y demás participantes la entrega de sus trabajos, luego evaluados por los jurados, quienes seleccionarán los trabajos premiando la creatividad de los autores, su ingenuidad y la forma de ver el mundo sin la intervención de los adultos.



Según Adriana Guzmán, integrante de la oficina de prensa del MAT, “si algún niño todavía está preparando su dibujo o si alguna institución aún está preparando todos los trabajos de los niños, pueden acercarse o llamar al museo y recibimos los trabajos, porque se supone que la convocatoria ya acabó, pero damos un tiempo más para que se preparen”.



400 trabajos aproximadamente ya se recibieron en las instalaciones del museo, provenientes de los municipios de Ortega, Mariquita, Flandes, Alvarado y de la Fundación Proniño, quien trabaja con niños de diferentes municipios del Tolima.



La convocatoria inició con la dfusión del evento en las Casas de Cultura e Instituciones Educativas, informando por medio de las emisoras de cada municipio. Posteriormente los niños enviaron los trabajos y los datos, para que los coordinadores del concurso hicieran la ficha de inscribción, sin exigir la presencia del autor en la ciudad.



La premiación se realizará finalizando el mes de diciembre, no definida fecha aún hasta no contar con la totalidad de los trabajos, “porque si llega una institución con 100 ó 200 trabajos no les podemos decir no”, agregó Adriana Guzmán. Los jurados serán escogidos por la junta directiva para iniciar con la preseleción de la obras.





Para escoger los trabajos ganadores en Ibagué y los demás municipios, los jurados tendrán en cuenta la autoría total del niño; los jurados no escogerán los trabajos donde se note clara intención de un adulto en la creación artística. Las directivas buscan que los niños piensen y se imaginen como es la forma adecuada de preservar el planeta tierra.



Según Guzmán, se evaluará la cotidianidad y la inocencia de los niños para interpretar las cosas que los rodean. El año anterior hubo trabajos muy buenos que no ganaron, porque detras del dibujo se observaban ideologías no propias del autor.