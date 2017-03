Un fin de semana histórico para el cine colombiano

Comienza un fin de semana que es histórico para el cine colombiano, no sólo por la participación de 'El abrazo de la serpiente' en los Premios Oscar en la noche del domingo, también porque esta película de Ciro Guerra, estará presente el sábado en los Film Independent Spirits Awards.

26 Feb 2016 - 2:30pm

Será la edición número 30 de estos galardones que en América Latina se podrá ver a través de la señal del canal internacional Paramount Channel a partir de las cinco de la tarde, teniendo como epicentro la ciudad de Santa Mónica, California, a sólo 45 minutos de Hollywood, que al día siguiente será la entrega de los famosos Oscar.

En los Film Independent Spirits Awards. Ciro Guerra medirá fuerzas con destacadas películas, algunas de ellas también aspirantes al galardón que el domingo entregará la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación.

Entre ellas se encuentran 'A pigeon sat on a branch reflecting on existence', 'Girlhood', además de las favoritas 'Mustang' y 'Son of Saul'.

Los Spirit Awards son entregados anualmente desde 1986 por Film Independent, una organización sin fines de lucro dedicada a la difusión y al desarrollo de un cine que preserve los valores asociados al espíritu de la independencia.

A los oscar

Al siguiente día, domingo, todas las miradas estarán puestas en el Teatro Dolby, antiguo Kodak, ubicado en el corazón de Hollywood, con la entrega de los Premios Oscar, que llega a su edición número 88.

Los colombianos podrán seguir paso a paso lo que ocurrirá en este evento, desde la famosa alfombra roja, hasta la ceremonia central, y conocer si Ciro Guerra es el primer colombiano en ganar esta famosa estatuilla dorada, en la categoría ‘Mejor película extranjera de habla no inglesa’.

La modelo y actriz barranquillera Sofía Vergara será una de las presentadoras de la noche junto a reconocidas figuras del espectáculo como Russell Crowe, Patricia Arquette, Abraham Attah, Jared Letto y Cate Blanchett, entre otras.

Una de las alternativas para verlo será a través del canal RCN, que iniciará la transmisión minutos antes de las ocho de la noche, después de la emisión de Noticias RCN, justo para el comienzo de la ceremonia oficial.

Durante la primera media hora de transmisión los televidentes verán parte del espectáculo en la alfombra roja que usualmente se engalana con lo mejor del cine internacional y las más destacadas figuras del séptimo arte.

Las entrevistas previas al gran evento, la llegada de los artistas al Teatro Dolby o las fotografías hacia cada uno de los personajes de la noche, serán parte de los pormenores y los detalles.

La presentadora Laura Tobón, será la encargada de conducir la transmisión que contará con el análisis y los comentarios de Jaime Sánchez Cristo, quien lleva 34 años siguiéndoles la pista a los Premios Oscar. Emilio Sánchez y María Clara Torres también acompañarán a los televidentes en la traducción de esta transmisión internacional.

El maestro de ceremonias del importante evento cinematográfico será Chris Rock, reconocido comediante, actor y director de cine estadounidense.

Pero no será la única alternativa, el canal TNT, uno de los más vistos de la televisión paga abierta en Colombia, también hará su transmisión desde las siete de la noche, en una alianza con el canal Caracol, que además, es productora asociada de 'El Abrazo de la Serpiente'.

Además, E! Entertaiment, especialista en el mundo de la moda, tendrá a un equipo de expertos cubriendo la alfombra roja desde dos horas antes del show central, para dictar quiénes son los mejor vestidos del evento y quienes son los peores.