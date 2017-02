Las 10 bandas que se presentarán en Ibagué Ciudad Rock

Fueron seleccionadas ayer las 10 bandas regionales que se presentarán en Ibagué Ciudad Rock, el 15 y el 16 de octubre.

13 Sep 2016 - 5:01am

De las 20 bandas seleccionadas 18 efectuaron sus presentaciones en vivo frente a los jurados, en Multicentro, para competir por un cupo en la celebración de los 15 años del festival.

Madtime, Sin Mente, Trying to find me, Bloodline, Caída Libre, Reptil, Verdugo, Ami, Kroenen y Mr. Bufus fueron las 10 bandas seleccionadas por los jueces Carlos Balcázar, Gabriel Medina y Jacobo Zamudio.

Las bandas presentaron dos de sus mejores canciones a sus seguidores en las instalaciones del centro comercial Multicentro. Además, Coxmos y Vox Fractal no se presentaron a las audiciones programadas.

Las 10 escogidas se presentarán junto con invitados locales, nacionales e internacionales.

Una de las bandas invitadas será La Pestilencia, el ícono del punk colombiano, que estará celebrando con los ibaguereños sus 30 años de trayectoria.