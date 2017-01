A Harbey le gustaría sonar en su región

La única pretensión que tiene el tolimense Harbey Urueña, más que el título de su trabajo discográfico más reciente, ‘Sin pretensiones’, es que la música que él ha grabado con su trombón suene en su región, ya sea en las emisoras o en espacios de conciertos.

6 Ene 2017 - 3:01am

Por eso, con el instrumento que lo ha acompañado los más recientes años viaja por el país, mientras se confirma lo que puede ser su presentación en la inauguración del 31er. Festival Nacional de la Música Colombiana, en marzo próximo, en la que dará a conocer su propuesta con la que busca, en sus palabras, “oxigenar un poco la música andina colombiana”.

Sonar en las de aquí

Las ocho obras que plasmó el año pasado en su disco tuvieron acogida en Radio Nacional de Colombia, con el ‘visto bueno’ de su ‘madrina musical’, la experta Luisa Piñeros; no obstante, busca que lo mismo ocurra en la Emisora Cultural del Tolima, donde al parecer sus gestiones no han tenido feliz término.

“Si suena en Radio Nacional, de las más importantes en Colombia, sí me gustaría que sonara en la Emisora Cultural; no se ha podido hacer la gestión, no sé por qué, llevo un año hablando, que suene al menos una obra de mi disco ‘Sin pretensiones’”, afirma.

Lo anterior, porque “es una emisora que escucho todas las mañanas, con el anhelo de encontrar una obra nuestra. (...) Es como cuando llamas y nadie te contesta”.

No obstante, su optimismo le dicta que para este año “sé que sí se va a dar, en cualquier momento va a funcionar y vamos a estar ahí presentes”.

Va por el segundo

Si su primer ‘hijo’ se enfocó en valses, pasillos y bambucos, el segundo se expandirá a otros ritmos latinoamericanos, proyecto en el que ya está embarcado con los músicos Óscar Iván Navarro, César Zerrate (dos tolimenses) y Eduardo Rincón, entre otros.

Y aunque aún no tiene nombre, busca seguir la línea del primero, en el que “quisimos empezar desde abajo, sin pretensión, haciendo música andina colombiana, para que la gente escuche un nuevo formato, que va a ser importante en el otro disco, ahora con saxofón soprano”, indica.

Dato

Tras graduarse, Harbey se integró a la Banda Sinfónica de la Policía en Bogotá, para después hacer parte de las bandas de los solistas Julio Nava y Naty Botero, así como Mauricio & Palodeagua, esta última por cerca de ocho años.