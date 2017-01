Invitados imperdibles del Hay Festival número 12

Del 26 al 29 de enero, Colombia se viste de cultura con el encuentro, cuyo lema en esta edición será ‘Imagina el mundo’, más la unión de literatura, música y periodismo.

23 Ene 2017 - 3:01am

Relevantes figuras de la literatura como Simon Sebag Montefiore, Andrea Wulf, Hisham Matar, Phil Manzanera, Cesar Aira, Carmen Aristegui, Joël Dicker, Henry Marsh, James Rhodes, Liniers, Leonardo Padura y Maylis de Kerangal harán parte del Hay Festival de Cartagena de Indias, en su edición número 12.

Más de 100 eventos y más de 100 personalidades entre escritores, dibujantes, reconocidos músicos, historiadores y políticos, entre otros, recorrerán del 26 al 29 de enero próximos las calles de Cartagena y los diversos escenarios provistos para las conversaciones que enriquecerán el debate sobre diversos temas del mundo contemporáneo.

También estarán presentes en el encuentro el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, los laureados escritores españoles Fernando Aramburu y Luisgé Martín, los escritores brasileños Ana María Machado y Joao Pablo Cuenca, el chileno Alberto Fuguet

Antonio Ortuño

Es neurólogo, psiquiatra y psicoanalista, y uno de los fundadores de la Etología Humana. No es por azar que fuera la primera persona en Francia en interesarse por la resiliencia. A los seis años consiguió escapar de un campo de concentración, de donde el resto de su familia, rusos judíos emigrantes, jamás regresó. Empezó una etapa errante por centros y familias de acogida. A los ocho años la asistencia pública francesa le instaló en una granja y podría haber sido un niño analfabeto, pero se convirtió en un médico empeñado en atender sus ganas de vivir.



Leonardo Padura

(Oxford, 1950). Ha sido protagonista de dos documentales: ‘Your life in their hands’, ganador del Premio Royal Television Society Gold Medal, y ‘The English Surgeo’n, que obtuvo un Emmy.



‘Ante todo, no hagas daño’ fue escogido Mejor Libro del Año por el Financial Times y The Economist, obtuvo los premios PEN Ackerley y South Bank Sky Arts y fue finalista del Costa Book Award, el Guardian First Book Award y el Samuel Johnson de no ficción.



Boris Cyrulnik

(Nueva York, 1970). Su primera novela, ‘Solo en el mundo’, se tradujo a 29 idiomas y fue finalista del premio Man Booker, del Guardian First Book Award y del National Book Critics Circle Award en Estados Unidos. Ganó seis importantes premios literarios internacionales, como el Commonwealth Writers’ Prize, el premio Ondaatje de la Royal Society of Literature, el premio Flaiano y el Gregor von Rezzori. En el Hay Festival, lanzará ‘El regreso’, su nueva novela.



Henry Marsh

En 2015, fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Su novela más celebrada, ‘El hombre que amaba a los perros’, recibió numerosos premios internacionales y ha sido traducida a decenas de idiomas.



Las crónicas que presenta en ‘El viaje más largo’, que esquiva los términos de la polarización que impuso el siglo XX, fueron escritas en una etapa de inquietud intelectual. La tensión entre el periodismo, la literatura y la política son el sello de su particular estilo y aquí se palpan a flor de piel.



Hisham matar

Autor de las novelas ‘Méjico’, ‘La fila india’, ‘El buscador de cabezas’, ‘Recursos humanos’ (finalista del premio Herralde) y ‘Ánima’, así como de dos colecciones de cuentos: ‘El jardín japonés’ y ‘La señora Rojo’. Algunos de sus libros han sido traducidos a 10 idiomas. En 2011 GQ lo catalogó escritor del año y fue seleccionado por Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español. Trabajó como reportero y editor de diarios jaliscienses y ha colaborado en El País, La Vanguardia, Clarín, Etiqueta Negra, Proceso, entre otros.