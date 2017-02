10 tips para hacer ecoturismo

El ecoturismo consiste en viajar, recorrer, conocer, disfrutar de campos y espacios de manera responsable, haciendo uso de distintos recursos que no contaminen la naturaleza y la atmósfera.

El ecoturismo no es sinónimo de aburrimiento y el no disfrute de la comodidad: es planear un viaje con hospedaje en hostales verdes, cabañas y eco-hoteles que se preocupen por cuidar al máximo el medioambiente.

8 Feb 2017 - 3:01am

Familiarizarse con diferentes términos ecológicos es cada vez más fácil, porque es mayor la cantidad de personas que están en la labor de simpatizar con el cuidado y la recuperación medioambiental. Para hacer una labor bien hecha, solo es necesario dejar de usar algunos recursos que pueden contaminar.

El fin o el objetivo de hacer ecoturismo se enfoca en mantener y cuidar el entorno que ha visitado, abriendo la posibilidad a que otras familias y generaciones disfruten de la misma manera con usted lo ha hecho.

El ecoturismo enseña a las familias a hacer uso de la tolerancia, conservar las culturas y, aun más, tener una visión responsable con la naturaleza y sus recursos.

Estos paseos o viajes ecológicos se pueden efectuar en un sinnúmero de lugares, sin necesidad de encasillarlo en una casa en medio de la nada y comiendo plantas, sino que esto se puede planear en algunos pueblos del departamento, a la afueras de la ciudad o el país, pero siempre teniendo claro el valor que guardan los recursos naturales como el agua, la luz, las plantas, los animales, entre otros.

Características de una posada u hotel eco

1 Mire que el 20% de la superficie sea construcción.

2 El 30% del total de la propiedad debe tener vegetación.

3 Las instalaciones deben estar diseñadas para reducir el impacto ambiental y visual.

4 Debe contar con un sistema de conservación, tratamiento y aprovechamiento del agua.

5 Debe tener un sistema de ahorro de energía como páneles solares.

6 Canecas o recipientes señalizados que indiquen la separación del reciclaje y desechos.

7 Busque un lugar que eduque a sus huéspedes en la protección medioambiental.

8 En lo posible, la alimentación que se ofrece allí debe ser agroecológica.

9 El uso de aires acondicionados o de calefactores debe ser nulo.

10 Casi nunca están situados en lugares con poca densidad de población.

¿Qué tener en cuenta en el primer viaje ecoturístico?

•Menos es más: Es mejor ir solo o con pocas personas, ya que el turismo ecológico en masa traerá más peligros al ecosistema.

•Equipaje eco: Procure seleccionar los productos de uso personal tales como desodorantes, cremas, protectores solares y repelentes, que no contengan químicos.

•Cuidados al acampar: Si la decisión fue acampar afuera de la ciudad, aléjese al menos 50 metros de los ríos o las fuentes de agua para que no tenga la tentación de lavar allí, sino que tenga la necesidad de llevar en recipientes el agua que usted necesite.

•No deje rastro de su viaje: Si en su trayecto o visita generó basura, llévesela con usted hasta que encuentre una caneca.

•No a las fogatas: El fuego siempre ha sido enemigo para el medioambiente, pero si se ve obligado a hacerlo, tenga cuidado y haga fogatas controladas. Cuando termine, entierre la ceniza.

•¿Qué hacer con los fumadores? No debería fumar cuando está haciendo ecoturismo, pero si es incontrolable, no olvide que las colillas no las puede arrojar por nada del mundo en el suelo ni a las fuentes de agua. Póngalas en la basura.

•No caiga en tentaciones: Si a usted le encantan las flores, coleccionar semillas, plantas, piedras, etc., no se lleve nada de lo que encuentra a su paso. Eso hace parte de la naturaleza, cuídela.

•¿Con que caminar? Adoptar por escoger el calzado es muy importante porque dependiendo del clima sabrá que llevar, pues si la idea es hacer montañismo, escalar o caminar en trochas, es propicio hacer uso de unas buenas botas.

•No a las cosas pesadas: Siendo el plan ir de caminata y hacer recorridos, no lleve morrales pesados, ponga allí solo lo necesario como agua, bocadillos o panela.

•Recicle: reutilice los recipientes de plástico como botellas de agua, con el fin de que lo acompañen en su recorrido.

10 tips para lograrlo

1 La única huella que podrá dejar a su paso por el turismo ecológico es la de sus zapatos sobre el camino o sendero que haya recorrido.

2 Cuando compre recuerdos, tenga en cuenta que estos no hayan sido extraídos de los recursos naturales.

3 En lo posible evite viajar en avión, use un carro o bus.

4Ahorre energía y absténgase de llevar artefactos electrónicos a sus viajes.

5 Si necesita pilas, adquiera aquellas que son recargables.

6 Antes de visitar diferentes espacios, consulte sus políticas ambientales.

7 Examine detenidamente si el hotel, la posada o el hostal es ‘eco’, muchos se hacen pasar por ecológicos cuando no lo son.

8 Haga uso del agua, la energía y otros recursos naturales con moderación, teniendo presente que son bienes escasos.

9 Si su fin es visitar ecosistemas, arrecifes de coral o selvas, consulte cuál es la manera más apropiada para producir menor impacto y cómo evitar su degradación.

10 Trate de alejarse de los enlatados, plásticos o aquellas cosas empacadas, para que de esta manera no genere más residuos, ya que éstas son fuente de contaminación.