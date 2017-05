Cuidado con las Enfermedades respiratorias

Colombia está entre los países con mayor número de pacientes menores con enfermedades respiratorias como la rinitis y el asma.

El asma alérgica se produce porque la persona respira la sustancia alergénica (ácaros, pólenes, caspa y pelos de animales domésticos como perros, gatos, hámsters, etc.), los músculos bronquiales se contraen y se inflama la mucosa bronquial, dificultándose respirar.

18 Mayo 2017 - 3:01am

Las enfermedades pulmonares obstructivas como el asma y la Epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) son las patologías crónicas más frecuentes a nivel global, que implican un importante deterioro de la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, al no ser controladas ni diagnosticadas oportunamente.

Pero lo anterior no implica que no se pueda mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias o cuidadores, que tienen que enfrentar los problemas para respirar, subir escaleras, vestirse, caminar y realizar todas sus actividades diarias en forma normal.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud en 2004, unas 235 millones de personas padecen asma, 64 millones sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), y otras millones de personas sufren de rinitis alérgica y otras enfermedades crónicas de las vías respiratorias, pero con frecuencia no llegan a diagnosticarse.

Los resultados del estudio Platino (Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar) y Prepocol (Prevalencia de Epoc en Colombia) indican una prevalencia de la Epoc en individuos mayores de 40 años de 14,5% y 8,9%, respectivamente. Otros datos de Platino indican que esta enfermedad es con frecuencia subdiagnosticada, mal diagnosticada y subtratada.

Por otra parte, un estudio de la International Study of Asthma and Allergies in Childhood, Isaac, reportó que la prevalencia de asma en América Latina se incrementa en un 0,32% por año, estimando que la actual prevalencia varía entre el 16,5% a 18,8% en adolescentes.

Así mismo, en niños escolares aumenta un 0,07% por año, con prevalencia estimada entre 19,9% y 21,4%.

El asma severa constituye aproximadamente el 5% de la población de asmáticos, sin embargo, representa un desafío clínico y una carga sanitaria importante.

¿Cómo mejorar la calidad de vida?

Entre las mejores acciones que se deben adelantar con el fin de que los pacientes estén empoderados de sus enfermedades pulmonares, las puedan manejar, sepan qué hacer en los momentos críticos, puedan evitar sus desencadenantes y, sobre todo, saber cómo tratarse en el caso de una agudización, es fomentar una mayor educación, lo que permitirá que los pacientes tengan una mejor calidad de vida.

Dos de los problemas frecuentes en los pacientes con Epoc son la depresión y la ansiedad, por separado o asociadas. Según una revisión reciente, la prevalencia de los trastornos generalizados de ansiedad se cifra en el 10–33% de los casos, y los trastornos de pánico pueden llegar a aparecer en el 8–67% de los pacientes. La prevalencia de la depresión en pacientes con Epoc moderada-grave oscila entre el 7 y el 42%. La disparidad de estas estimaciones obedece a discrepancias metodológicas, así como a variaciones en los instrumentos utilizados. No obstante, en su conjunto se aprecia un considerable impacto que con frecuencia pasa inadvertido, puesto que se produce cierto solapamiento entre los síntomas de la Epoc y los de la ansiedad o la depresión.

La Epoc

Es una enfermedad compleja, prevenible y tratable y su característica principal es que durante la respiración, al sacar el aire, éste no sale completamente y cada vez se hace más difícil expulsarlo.

Entre los síntomas más comunes están la tos, las sibilancias (silbido del pecho durante la respiración), la producción de flemas y ahogo. De igual forma, la Epoc puede comprometer la capacidad de hacer ejercicio, hacer que se pierda peso y que se tenga menos apetito, además de disminuir la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el principal factor de riesgo de la enfermedad es el tabaquismo, y se estima que el riesgo de desarrollar Epoc entre fumadores oscila entre el 25% y el 30%.

¿Cuáles son signos de alerta en niños?

Todo niño lactante menor de 6 meses que tenga tos, fiebre o gripa debe consultar a su médico o servicio de salud, en cualquier época del año.

Adicionalmente, cualquier niño, hasta los 5 años, que presente los siguientes síntomas debe acudir de inmediato a un servicio de urgencias:

•Fiebre alta mayor a 38.5° y que no baja con el medicamento.

•Signos de dificultad respiratoria como respiración rápida, respiración agitada, respiración diferente a lo normal, ruidos anormales al respirar.

•Los labios morados al toser o respirar.

•Vómito persistente, sin tolerar el consumo de líquidos.

•Cambios en el estado anímico o comportamiento, sin razón aparente. Ejemplo: Niños que no quieran jugar.

La voz del experto

Doctor José Gabriel Bustillo, presidente de la asociación colombiana de neumología y cirugía de tórax (asoneumocito)

Según el doctor Bustillo, lo ideal es impedir que se presente la enfermedad de la Epoc evitando los factores de riesgo, sin embargo ante la sospecha de tener la enfermedad, la manera más segura de confirmarla es a través de un examen llamado la espirometría. “Debido a la alta prevalencia de la enfermedad en el país, es muy importante que las personas mayores de 40 años expuestas a factores de riesgo, con o sin síntomas, acudan a los profesionales de la salud y soliciten este examen el cual es muy sencillo de realizar, no genera ninguna molestia y permite medir el grado de obstrucción de la vía aérea ocasionado por la Epoc”.

Una vez la persona es diagnosticada, el doctor Bustillo explica que durante el tratamiento se pretende cumplir con los siguientes objetivos: -Aliviar los síntomas, especialmente la dificultad para respirar. -Reducir las exacerbaciones (episodios agudos de empeoramiento de los síntomas) para mejorar el estado de salud a largo plazo y conservar recursos y costos en su cuidado. -Disminuir el progreso de la enfermedad.-Mejorar la tolerancia al ejercicio (habilidad para estar activo).-Prevenir y tratar las complicaciones.

¿Qué es y cómo prepararse para el pico respiratorio?

Empezaron las lluvias y con este fenómeno climático también se da inicio a lo que las autoridades de salud denominan el primer ‘pico respiratorio’ del 2016. Frente a esta situación, la doctora Martha Beltrán, pediatra y Jefe de Urgencias de Clínica La Colina, responde a las dudas que les surgen a las familias con niños pequeños durante esta temporada.

¿Qué es un ‘pico respiratorio’?

Durante el año existen unos meses en los se presenta una mayor circulación de virus respiratorios, esto genera un volumen muy alto de consultas por problemas respiratorios, un número muy importante de hospitalizaciones y se convierte en un problema de salud. Comúnmente, esta temporada está asociada con las altas lluvias que se presentan.

A este evento se le llama ‘pico respiratorio’ y se repite todos los años, durante el mismo periodo, un pico que va de marzo a mayo y que afecta en forma más importante a niños, porque circula un virus que se llama el Virus Scincitial Respiratorio. El segundo episodio del año se presenta en los meses de octubre y noviembre, y que afecta niños y adultos, donde circula en forma más importante el virus de Influenza.

¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades respiratorias?

La medida preventiva más importante frente a las enfermedades virales es la vacunación completa. Adicionalmente, en los hogares, los colegios y las oficinas, se puede reforzar la prevención con medidas básicas y fundamentales:

•Lavado de manos, siempre después de tocar objetos que tocan muchas personas (buses, barandas, botones del ascensor, etc); eso quiere decir que se debe lavar las manos todas las personas al entrar a las casas y antes de entrar en contacto con los niños.

•Evitar besos y abrazos, especialmente con los niños menores de 3 meses, estas caricias deben ser solo de los padres. Con los niños mayores de 3 meses debemos evitar un acercamiento de cualquier persona que se encuentre en estado gripal.

•Los niños en edades preescolares deben lavarse las manos, cada vez que cambien de actividad.

•No deben ir al jardín, colegio o guardería niños que se encuentren enfermos con gripa o fiebre.

•No debe ir a trabajar los adultos que tengan gripa.

•Nunca debe visitar a un niño una persona con gripa, y mucho menos si este niño es menor de 6 meses.

•Todas las personas y especialmente los niños deben tener completo el esquema de vacunación.

•Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar, luego de esto se debe botar el pañuelo y lavarse las manos.

•Cubrir nariz y boca al someterse a cambios bruscos de temperatura (salir de la casa caliente, al frío en la noche o en la mañana temprano).