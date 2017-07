Christian Colorado, el diseñador que llevará a Bob Esponja a Colombiamoda

Tras revisar el portafolio de varios diseñadores de moda, la compañía Nickelodeon Latinoamérica decidió apostarle al antioqueño Christian Colorado para que sea él quien lleve su proyecto ‘SpongeBob Gold’ (’Bob Esponja de Oro’) a las pasarelas de Colombiamoda.

26 Jul 2017 - 3:01am

Su arriesgada forma de transformar los limitados estilismos de la moda masculina, lo hicieron el creativo perfecto para reinterpretar los 20 años del personaje de pantalones cuadrados.

A tan solo dos años de haber lanzado la marca que lleva su nombre, Christian Colorado ha logrado posicionarse como un referente en la industria y ha vestido a artistas como Maluma y Pipe Bueno.

Después de participar en el Mercedes Fashion Week El Salvador con su colección Nygyø, llega por segunda vez a Colombiamoda con esta nueva colección inspirada en ‘Bob Esponja’ y su corazón de oro, pero también con un toque de identidad Colombia.

- ¿Qué vamos a ver en su próxima colección?

Actualmente estoy trabajando en un proyecto que tiene Nickelodeon a nivel global para reimpulsar la marca Bob Esponja, es un proyecto que empezó en la Semana de la Moda de Londres, después estuvo en Brasil y ahora casi en simultáneo se desarrollará en México y en Colombia. Más que Bob Esponja, el concepto es ‘Sponge Bob Gold’ que busca resaltar todos los valores que tiene el personaje.

- ¿Cómo se presentó la oportunidad de hacer esta colaboración?

Ellos me contactaron por medio de la agencia que les maneja las relaciones públicas en Colombia, pidieron portafolios de varios diseñadores y decidieron que mi marca era la más a fin para hacer este proyecto.

- ¿Qué elementos tomó de Bob Esponja?

Yo reinterprete a ‘Bob Esponja’, no lo tomé de una forma literal, sino que el tema central es el oro. Yo pienso que lo que más representa a Colombia en cuanto a oro es lo precolombino y la filigrana de Mompox, entonces, yo quise coger a ‘Bob Esponja’ y convertirlo en una artesanía de filigrana. Tomo muchos elementos del mar, la piña donde vive, las flores de fondo de bikini, a su amigo patricio.

- Y en cuanto a colores y siluetas…

La paleta de color se basa en Bob, Patricio, Calamaro y Gary para completar una paleta de siete colores. Esta es mi séptima colección y el 7 es mi número cabalístico, por eso la colección se divide en siete elementos de fondo de bikini como: las espirales de Gary, las estrellas por Patricio, las ondas de mar representadas en lentejuelas, la forma de la piña, entre otros.

- ¿Ha trabajado antes con Nickelodeon?

No, es la primera vez que trabajo con Nickelodeon. Aunque he vestido artistas para los Kid Choids Awards como a Juan Pablo Jaramillo, Juana Martínez, Jonathan Clay, Mario Ruiz y a el actor mexicano de ‘Yo soy Franky’, Martin Barba.

- ¿Cómo define su estilo y cómo lo va a llevar en esta colección?

Yo creo que mi estilo lo defino como dinámico y evolutivo, siempre está cambiando, eso es lo que la moda implica, no ir al pasado sino estar un paso adelante e innovar.

Por eso yo quiero que en esta colección se vea muy claro que es la marca Christian Colorado y Bob Esponja juntas, no algo separado, para ello, tomo elementos representativos de mi marca como por ejemplo las chaquetas super elaboradas, muchos taches, muchos detalles, muchas cremalleras.

- ¿La colección será totalmente masculina?

No, tres cuartos de la colección es masculina y va una parte importante para mujeres. Yo siento que en el mundo de Bob hay mucha inclusión no hay una familia en sí, sino que todos son diferentes, no hay dos de la misma especie, entonces, no quiero hacer que lo de chicas sea totalmente diferente, sino que le pueda servir a un chico o a una chica al mismo tiempo.

- ¿Ya ha estado en Colombiamoda?

En Colombiamoda es apenas la segunda vez. La experiencia pasada fue muy chévere y siento que me abrió muchísimas puertas, es que después de que estés allá tienes mucha visibilidad. Yo estuve en El Cubo, un proyecto con Chevrolet. Luego estuve en BCapital en octubre y luego fuí al Mercedes Fashion Week El Salvador.

- ¿Cómo fue vestir a Pipe Bueno y a Maluma?

Para mí fue como una puerta de entrada muy grande, sobretodo porque ellos me buscaron, entonces fue súper gratificante, en especial por Maluma que está muy marcado por la moda. Me contactaron para vestirlos a los ocho días de lanzar mi marca que no fue un lanzamiento muy grande, solo abrí un fanpage y empecé a subir fotos.

- ¿Los dos cantantes lo contactaron por redes sociales?

Lo de Maluma fue hace dos años cuando empecé la marca y lo de Pipe Bueno fue como el mismo chico que le hace vestuario Maluma, quien fue y dijo ‘esto es mejor para Pipe bueno’.

Igual me pasa con cualquier persona, un día estaba viendo un programa de tv y vi a alguien con mi saco y sentí más emoción porque con la mayoría de artistas ya sabes quien lo va a usar, pero en este caso es un cliente que no sabe quién eres tú, ni lo hace con un interés particular, sino que lo tiene y lo usa porque realmente le gusta y no solo porque lo use un famoso que te va a hacer publicidad en redes sociales.

- ¿Como fue la experiencia en el Mercedes Fashion Week de El Salvador?

Fue una experiencia demasiado ‘cool’ porque además fue la primera vez que salí del país, y que fuera por mi trabajo pues fue muy gratificante. En el Salvador, por ser un diseñador extranjero, la mayoría de las personas se acercaban y yo me sentía como Madonna (risas).

Aquí no tengo mucho reconocimiento, soy el que vive en Techo, que viaja en TransMilenio todos los días porque le toca y en ese país muchos ya conocían mi marca, sabían de mí por Maluma y Jonathan Clay que para ellos son dos personalidades muy importantes

- ¿Cómo comercializa hoy su marca?

Yo vendo en una tienda multimarca y por Internet. Mi marca es masculina, pero las chicas me compran más que los chicos.