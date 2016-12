Platos para Navidad y Año Nuevo IV

Hoy presentamos como alternativa la “porchetta” (porketa), otro plato típico de Italia, zona Central, que conserva la costumbre de cocinar el cerdo en las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos.

Este plato consiste en un rollo de la piel, la carne y el tocino del cerdo, deshuesados con su lomo. Esta pieza se frota con hierbas y especias del Mediterráneo y se cocina al horno.

Es toda una diversión armarla, prepararla y degustarla. Para ello hay que contar con un carnicero que ayude con el deshuese porque, en esencia, se debe comprar el costillar completo de un lado del cerdo, retirar la parte del espinazo y las costillas hasta conseguir una tela grande, de unos 40 a 50 cm de ancho, con el lomo del animal en uno de sus extremos.

El resto es tocino y masa muscular, la denominada falda o panceta.

Como aperitivo se pueden considerar los siguientes bocados:

Anillos de calamar crujientes: Compre 2 lb de anillos de calamar y póngalos a marinar durante 2 a 3 horas en un recipiente con ¼ de taza de salsa de soya, 6 dientes de ajo picados, jugo de limón, sal y pimienta. Mientras tanto, mezcle 3 huevos batidos con 1 taza de harina de trigo y obtenga una pasta suave y espesa.

Vaya sumergiendo los calamares en esta mezcla y páselos por un recipiente con aceite caliente, hasta que tomen un color dorado. Retírelos y póngalos a secar sobre papel de cocina. Ofrézcalos con mayonesa, salsa de tomate, salsa golf o la de su preferencia.

Minipizzas en pan pita: Para 6 personas, compre sendos panes “pita”. Haga una salsa con una cebolla cabezona mediana finamente picada y sofreída en aceite de olivas caliente, 5 tomates maduros medianos, pelados, sin semillas y finamente picados. Cuando estén cocinados, agregue ajo picado a su gusto, sal y pimienta (orégano opcional).

Para las minipizzas riegue un poco de salsa sobre cada uno de los panes, queso mozzarella (o de su preferencia) rallado, ponga trozos de jamón y champiñones y lleve al horno a 180º C (350º F) por 10 minutos, o cuando el queso derrita.

Congrio al horno

Este pescado es uno de los más sabrosos y alimenticios que se puedan considerar. Es un animal de cuerpo redondo y alargado, como una anguila grande. Son muchas las variedades existentes y su carne tiene la característica de generar un gran sabor, cualquiera que sea su preparación. Es muy rica en fósforo y vitaminas. Para 5 personas compre 3 libras de congrio.

Puede ser en filete o en medallones. Póngalo a marinar en un recipiente con ½ taza de aceite de olivas, ½ taza de vino blanco, sal y pimienta. Agregue además encima del pescado 4 dientes de ajo picado, 1½ cucharadas de alcaparras, 2 cucharadas de perejil fresco picado, 10 hojas de albahaca cortadas con los dedos y 6 tomates cortados en tajadas. Lleve el recipiente tapado al horno precalentado a 180º C (350º F) por 15 a 18 minutos. Retire y sirva acompañado de papas, o pastas o arroz.

También puede acompañar el pescado con espinacas salteadas con mantequilla.

Porcheta:

Para 12 a 15 porciones compre 9 a 10 libras del costado completo de cerdo fresco, con la piel, el lomo, la parte del vientre deshuesado. Necesita además 3 cucharadas de semillas de hinojo, 3 cucharadas de pimienta picada, 2 cucharadas de hojas de salvia fresca picada, 2 cucharadas de romero fresco picadito, 6 dientes de ajo picados, sal marina y el jugo de 1 naranja.

Preparación: ponga la piel en la mesa de trabajo, desprenda el lomo y el solomillo y organícelos en el centro. Puede decidir si el rollo lo hace con el lomo adentro y si los extremos se deben encontrar para la costura, o si enrolla desde un extremo hasta encontrar el otro y luego coser. Para ello ruede el vientre (piel) alrededor del lomo para que los extremos de la piel se encuentren, así determinar si el lomo cabe en del rollo.

Si alguno de los rebordes del corte o del lomo presenta sobrantes, recórtelos. Desenrolle, ponga el lomo a un lado. Tueste las semillas de hinojo y las chispas de pimienta roja en una sartén pequeña a fuego medio hasta que generen fragancia, cerca de 1 minuto. Reserve las especias en un recipiente y deje enfriar. Muela finamente las especias en un molino o en un mortero y transfiera a un tazón pequeño, junto con la salvia, el romero, el ajo y el jugo de la naranja.

Ensamble la porchetta según los pasos y frotando con la mezcla de especias, ponga además unas hojas de laurel. Cuando esté el rollo listo cósalo con aguja gruesa e hilo de cocina. Ciérrelo y después brídelo (amárrelo) fuertemente, dejando anillos de 3 a 4 cm de distancia. Refrigere el rollo, sin tapar, durante 1 a 2 días para permitir que la piel se seque.

El día de la cocción, deje la porchetta a temperatura ambiente 2 horas. Precaliente el horno a 500º F (260º C). Sazone la porchetta con sal, pínchela con la punta de un cuchillo en varias partes para facilitar la salida de grasa y póngala a asar en una bandeja de hornear, girando una vez, por 40 minutos. Reduzca a 300º F (150º C) y siga asando. Haga girar la bandeja y la porchetta de vez en cuando, hasta que un termómetro de interior insertado en el centro de la carne registre 145º F (63º C).

La cocción dura de 1½ y 2 horas. Si la piel aún no está de color marrón oscuro y crujiente, aumente a 500º F y ase por 10 minutos más. Retírela del horno y déjela reposar 30 minutos. Usando un cuchillo serrado, corte en rodajas y sirva.

