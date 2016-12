Platos para Navidad y Año Nuevo V

En esta última entrega con recetas para las reuniones familiares de fin de año incluimos dos clásicos de la cocina española y francesa. No son recetas complicadas, no son difíciles. Solo requieren algo de atención para que no se exceda su cocción.

Cochinillo de segovia (8 personas): El cochinillo es un lechón recién nacido, de no más de 28 días, alimentado exclusivamente con la leche de su madre, y que a esta edad, listo para el destete y levante, o para el sacrificio para ser consumido asado después de una preparación como la que vamos a describir. Se llama “de Segovia” porque en esa ciudad, situada a 90 k de Madrid, y también en la capital de España, desde el siglo XVII ya se preparaba este plato con gran destreza. Se trata de un Clásico de la cocina española y es una excelente opción para Navidad o Año Nuevo. Encargue un lechón de las características antes anotadas, que seguramente pesará 4-5 kg. Es tradición entre los afamados cocineros especializados que el cochinillo no se adoba; solamente se le rosea sal en el interior y se asa en horno de leña. Pero se puede frotar al interior con una pasta hecha con ajo, tomillo, aceite (manteca de cerdo) y sal. La piel no se frota con nada; solamente con los jugos de la cocción. Precaliente el horno eléctrico casero a 150º C (300º F). Si tiene un recipiente de barro, es mejor. De lo contrario, ponga el cochinito abierto, ya frotado por dentro, sobre una bandeja de hornear y una parrilla. En la bandeja, ponga agua y 4 hojas de laurel. Mantenga la temperatura con las resistencias de arriba y abajo encendidas durante 1 hora. Vigile que la resistencia de arriba no queme la piel. En este caso, tape con papel de aluminio y revise que la bandeja tenga agua. En caso contrario, ponga un poco más y mantenga la cocción otros 30 minutos. Al final, mire si el color dorado y la crocancia de la piel son las adecuadas. Si no es así, aumente la temperatura a 190º C ( 375º F) por unos 15 minutos más. Los jugos que quedaron en la bandeja, úselos como salsa. Acompañe con papas de su preferencia y ensalada de hortalizas frescas. Pierna de cordero al horno (8 personas): El cordero es un animal de menos de 1 año y es el hijo de la oveja y el carnero. Se suele preparar en distintas recetas de acuerdo a su edad, que no sea superior a un año. Por eso se denomina “lechal” el cordero que aún se alimenta con la leche de su madre, y la edad no pasa de 6 semanas, con un peso de 8 kg. Se llama “recental” cuando aún no ha comido pasto; su edad es hasta 4 meses y su peso es de 13 kg. Es “pascual” el cordero de edad de 6 meses hasta 1 año. Compre una pierna de cordero pascual grande, de 3 lb aproximadamente. Para asarla, precaliente el horno con calor arriba-abajo a una temperatura de 250º C (490º F). Mientras tanto puede frotar la pierna con un poco de sal y hojas de romero fresco o con ajo finamente picado. Póngala en una vasija de barro o cerámica para hornear. Llévela al horno y ponga al lado otro recipiente con agua para ayudar a hidratar la carne. A los 10 minutos baje la temperatura a 160º C ( 320º F) y mantenga la pierna con su parte interior hacia arriba por 1½ horas, bañándola cada 15-18 minutos con los jugos de la cocción. En este punto puede subir la temperatura a 180º C (350º F) por 10 minutos, con el fin de que la pierna quede con una costra exterior y jugosa por dentro. Otra manera de verificar que está en su punto es mirar la carne en la punta inferior y, si se ha recogido y el hueso queda a la vista, es porque ya está en su punto. Retírela del horno. Para servir, tome la pierna con un trapo desde el hueso. Con un cuchillo bien afilado corte tajadas delgadas siguiendo la forma de la pierna. Sirva en platos individuales y acompañe con papa en cualquiera de sus tipos de cocción incluyendo el puré. Igual puede servir ensalada de hortalizas frescas. Van dos bocados que podrían elaborarse para antes de la comida. Rollo de salmón y espinacas (12 bocados): Disponga de 1 libra de hojas de espinacas frescas y métalas en agua hirviendo por 5 minutos. Sáquelas del recipiente, déjelas enfriar, escúrralas y saque toda el agua apretando con las manos. Extiéndalas en un recipiente y vierta las yemas de 5 huevos batidos, sal y pimienta y remueva hasta que quede una masa uniforme. Agregue las claras batidas a punto de nieve, poco a poco, con la ayuda de una paleta de cocina, e integre bien. Cubra una bandeja de hornear con papel encerado y sobre este, la mezcla de las espinacas. Lleve al horno, por 10 minutos, precalentado a 180º C (350º F) y retire la bandeja. Mientras tanto, mezcle ½ libra de queso de untar tipo Philadelphia con cebolleta finamente picada, sal y pimienta. Con el queso, cubra el molde de la espinaca con huevo y sobre el queso ponga una capa con 200 g de finas tajadas de salmón ahumado. Con la ayuda del papel, comience a enrollar esta preparación que retira el papel con cuidado. Ayudese con las manos para que no quede aire en el interior. Terminado el rollo, llévelo a la nevera por un rato. Retírelo y corte tajadas. Quedaran visibles las tres capas. Papas criollas rellenas de morcilla: Esta receta es muy sencilla y procura ofrecer un delicioso bocado como aperitivo en cualquier ocasión. Compre papas criollas de tamaño mediano. Cocínelas a fuego medio con la cáscara hasta que estén tiernas, sin dejarlas reventar. Después de la cocción, y cuando estén frías, con cuidado y con una cucharita, comience a vaciar cada papa, retirando poco a poco la pulpa. Deje una capa de unos milimetros que le permitan mantener la estructura entera. Aparte, disponga de unas morcillas a las cuales les retirará la piel. Separe bién el relleno, llévelo a una sartén y agregue un poco de ajo picado, cominos, cilantro picado, pimienta y vino tinto. Mezcle e integre muy bien esa preparación y, con ella, rellene las papas vaciadas. Compacte con una cucharita. Si quiere, puede adornar con un trocito de pimentón rojo. La mezcla del relleno de morcilla, la puede hacer con las especias de su gusto, o dejarla como la compró. Toronjilcanela@yahoo.com