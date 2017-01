El asado de tira de los argentinos

El corte de tira para asar es el que se practica en forma transversal en las primeras costillas del vacuno, exactamente las que se encuentran debajo del brazo.

14 Ene 2017 - 10:03am

El corte es de unos 4-5 cm aproximadamente y consta como máximo de 4 secciones de hueso de costillas que son de forma redondeada, cortadas de la parte central del arco. Son unas piezas de contenido graso significativo, de un 15% aproximadamente, que desaparece casi totalmente con la cocción.

Las tiras se asan sobre la parrilla bien caliente, primero por el lado del hueso después de rociarlas con sal gruesa o parrillera por ambos lados. La primera cocción puede durar aproximadamente 30 minutos o hasta que asomen los jugos por encima de la carne; luego, se da vuelta por unos 5-8 minutos más.

Aparentemente, el tiempo es muy largo frente al recomendado para otras carnes pero, por ser esta un poco dura, y para que quede a término medio, debe buscarse una cocción a ¾ del punto de asado; este queda además de un color dorado oscuro.

Para servirlo se disponen en un plato dos tiras por persona, que pueden acompañarse con puré de papa o con papas asadas al horno con piel, además de una ensalada de vegetales frescos.

El sabor del asado de tira es exquisito y verdaderamente superior al de muchas carnes. Responde a una de esas especializaciones argentinas en carnes y partes del vacuno no exportables, cuando en el siglo XIX se inició esta actividad empresarial por parte de los ganaderos.

Sobre este corte argentino, quizás el más sabroso después de cocción en la parrilla, encuentro pertinente transcribir apartes de la publicación “Los secretos del asado criollo- Asado Argentino-”, pág. 22…: “Tira o asado. Tiene un porcentaje de hueso que oscila entre el 35 y 40%. Generalmente se prefieren las primeras costillas hasta la tercera, ya que esta carne es menos grasa pero bien gustosa; la cuarta ya tiene mucha grasa.

De la costilla es preferible su parte del medio y usualmente se cortan en trozos de 4 a 5 cm, aunque las llamadas costillas anchas llegan a medir 10 cm. La excepción está en las que se cortan de 2 cm; en este caso se asan de costado. Cocción: lo mejor para su preparado es cortar la tela que recubre el hueso para poder desprenderlo de la carne sin problemas una vez cocido.

“Cuando se trata de cocinar para muchas personas, el mejor corte es el costillar. Este se coloca sobre la grilla con la costilla hacia el lado del fuego; se le da la vuelta cuando aparece un jugo rosado sobre la cara superior. Un principiante que dude acerca de si está cocido o no, puede pinchar la carne con un tenedor.

Si la cocción está lista, el tenedor entra y sale con facilidad; pero el método más casero es cortar una costilla y comprobar visualmente su estado; sin embargo, estos métodos son mal vistos por los asadores profesionales, ya que la carne pierde sus jugos. Cuando la carne es demasiado gruesa, se le puede cocer también sobre sus bordes laterales. Aunque esto no es lo más recomendado por la escuela tradicional, según la cual la cocción dura aproximadamente unos 45 minutos.

Como comentamos anteriormente, la escuela moderna ha acelerado los tiempos y un asado se puede obtener entre los 25 y 35 minutos si es que se aplican los métodos para acelerar la cocción. Si quisiéramos un asado súper rápido, en no más de 20 minutos, lo que debemos hacer es cortar la tira con un espesor no mayor a 2 cm y asarla de costado, no sobre el hueso.”

Asado de tira en la parrilla

Para cada persona puede comprar 2 libras de corte de asado de tira. Debe prender el fuego en su parrilla, dejar que se produzcan bastantes brasas y distribuirlas bien por debajo de la misma hasta que esté bien caliente.

Ponga las tiras con los huesos hacia el fuego. En esta cocción solamente se usa sal como condimento y su uso va de acuerdo a los gustos. Unos cocineros prefieren rociarla antes y otros, cuando se ha iniciado la cocción.

Hay que procurar que el calor sea de temperatura media y constante, y se mantenga la tira aproximadamente 40 minutos antes de darle la vuelta. Observará sobre la carne unas gotas de agua-sangre. Al voltearla, manténgala 20 minutos más y quedarán a punto.

Sobre una tabla de madera corte los trozos de costilla y llévelos a una bandeja. Estos deben quedar jugosos. No es una carne blanda pero sí es muy jugosa y deliciosa. Estas tiras las puede ofrecer como parte de un asado y con los acostumbrados acompañamientos.

Asado de tira al horno

Esta receta apoya a las personas que quieren degustar este delicioso plato y tienen acceso fácil a un horno casero, eléctrico o a gas. Compre 2 libras de corte de asado de tira por persona. Salpimiente.

Precaliente el horno a una temperatura de 220º C (430º F). Ponga las costillas sobre una parrilla, y esta sobre una bandeja de hornear. Alrededor de la carne agregue papas medianas, cebollas cabezonas cortadas en cuartos y trozos de pimentón.

Si quiere puede añadir trozos de zanahoria cortada en cuartos en forma longitudinal. Lleve todo al horno por 40 minutos. Sirva cuando vea que la carne está dorada.