El pesto de la tierra de Colón

Esta es una de las más conocidas salsas para acompañar preparaciones de pasta. Fue creada en las cocinas de Génova, capital de la región de Liguria, norte de Italia, fundada por los ligures en el siglo VI aC, y considerada en la Edad Media como un puerto de la mayor importancia comercial.

21 Ene 2017 - 9:34am

Para elaborar la salsa “pesto” se necesita albahaca, ajo, queso parmesano, piñones, sal y aceite de olivas de calidad extra virgen. La albahaca es una planta originaria de Asia, históricamente sometida a las etapas propias de la mayoría de las hierbas aromáticas. Primero fueron las interpretaciones esotéricas; luego se consideró como una pócima; después se le reconocieron beneficios en medicina y luego, su alto valor gastronómico.

En Grecia Antigua se le consideraba representativa de la desgracia; en Italia hoy es símbolo del amor, y en su idioma se denomina “basilico” que significa hierba de los dioses. Caius Apicius (Cristino Alvarez), periodista gallego, investigador gastronómico y miembro de la Real Academia de Gastronomía, señala que en el siglo IX ya se conocía el pesto, y reconoce la existencia de versiones relacionadas con una salsa similar existente desde la época de Virgilio (70aC-19aC) en la Antigua Roma. Así, en sus escritos se refiere al “moretum” como un guiso para el desayuno de los campesinos, hecho con hierbas, ajo, aceite, vinagre y queso fresco, machacado todo en mortero, a la que algunas veces se le añadían nueces. En la Edad Media se elaboraba una salsa parecida, y considerada como antecedente del pesto llamada “agliata”, pero su uso estaba reservado como conservante de la alimentación de los pescadores.

Salsa pesto

La referencia precisa de la salsa pesto y que aparece en los recetarios de Italia a finales del siglo XIX se puede asimilar en el siguiente escrito de Apicius que textualmente dice lo siguiente: “El pesto genovés incorpora piñones (hay versiones que prescinden de ellos) y queso, o más bien quesos, ya que se suelen usar, en proporciones variables, dos tipos: el pecorino de Cerdeña (isla que dominó en sus mejores tiempos la República de Génova) y el clásico parmesano. Los genoveses se toman muy en serio su pesto. Hay un Consorzio dil Pesto, encargado de velar por la autenticidad de la receta”.

El método que ellos recomiendan es el tradicional, es decir, hecho a mano, en el mortero. “Hay que usar albahaca fresca, de hojas no muy grandes, y preferiblemente cuando está en flor. Se lavan las hojas en agua fría y se secan cuidadosamente en un paño de cocina. Mientras, en un mortero de mármol (nunca de metal, que altera el aroma de la albahaca) se machaca un diente de ajo, con un poco de sal marina. Hecho esto, se van añadiendo las hojas de albahaca, no de golpe, sino poco a poco, y se van machacando contra las paredes del mortero, no contra su fondo, con movimientos circulares de la mano del artefacto. Se incorporan los piñones, cuyo aroma habremos realzado tostándolos brevemente en sartén. Será entonces, cuando hayamos obtenido una brillante crema verde, cuando se añadan los quesos. Se tritura todo, se recoge con espátula de madera lo que haya quedado pegado a las paredes y la mano del mortero, y se va trabajando todo mientras se añade, a hilo, aceite virgen de oliva. Cuando se haya logrado la consistencia buscada, estará listo.

Ojo: aquí el orden de los factores sí altera el producto. El proceso debe ser breve para evitar posibles problemas de oxidación, y ha de hacerse a temperatura ambiente. Si quieren guardar su pesto, cúbranlo con aceite de oliva y tapen el recipiente con papel film de cocina. Durará varios días en el frigorífico.” Añadimos una reflexión del propio Consorzio: "Hoy, en la era de las prisas, para hacer un pesto se usa la batidora". Pues sí, y aunque los puristas (como los del gazpacho) defiendan la confección a mano... no lo duden: los electrodomésticos están para eso, para ahorrarnos trabajo…”.

Debo confesar que yo soy de los que llaman puristas, y prefiero el mortero. Les cuento, además, que, desde el 2007, la ciudad de Génova realiza el “Campeonato mundial de pesto genovés al mortero” No sobra manifestar que los piñones son las semillas de una variedad de pino que se denomina “araucaria” y que es originaria de Creta. De allí se extendió por el Mediterráneo al África a España y Portugal, países, estos últimos, que son los mayores productores del mundo. En América, los cultivos más importantes están en Chile, siendo allí un fruto sagrado de la comunidad mapuche. Se trata de un fruto seco delicado, de sabor especial, costoso al adquirirlo, básicamente porque todo su procesamiento es manual. En efecto, la floración del pino produce una “piñas” del tamaño de una pera, que al secarse generan unas escamas que se van abriendo, dentro de las cuales está la semilla que se ha descrito como piñón y que se extrae manualmente (piñoneo), grano por grano. La obtención y comercialización del piñón está regulada por normas legales que controlan los procedimientos y la trazabilidad del producto.