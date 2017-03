Bienvenidos los turistas

Con ocasión del receso por Semana Santa se espera que muchas personas vengan a visitar Ibagué y debemos estar preparados para recibirlos.

19 Mar 2016 - 5:00am

Está comprobado que cuando el ibaguereño quiere es capaz de ser amable. Pues estas vacaciones son una buena oportunidad para demostrar que somos gente amistosa, atenta, servicial, que conocemos la ciudad y la queremos.

Se debe tratar bien al turista porque somos los anfitriones y corresponde dar buen trato a quien nos visita en nuestra casa.

Además, es preciso recordar que los turistas contribuyen con su consumo a dinamizar la economía local, permiten mejorar las ventas en muchas actividades comerciales, con sus correspondientes beneficios.

Pero lo más importante es que cuando se vayan, se lleven un grato recuerdo de su experiencia en la Ciudad Musical y sientan deseos de regresar; que con quienes hablen tengan motivos para comentar cosas positivas de Ibagué, su cultura, su gente y ello sirva para motivar a otros a visitarnos.

Así que los invito a poner lo mejor de cada uno para dejar un buen recuerdo. Para ello:

* Ofrezca una actitud amable, una sonrisa, un trato respetuoso.

* Cobre lo justo por los servicios o artículos. No se aproveche y recargue por el hecho de ser turista.

* Responda con agrado y claridad sobre direcciones y sitios, hágalo de la manera más descriptiva posible. No diga “No sé”, pregúntele a otra persona y ayúdelo a sentirse cómodo en la ciudad.

* Entérese de lo que ocurre en la ciudad. Refresque sus conocimientos sobre la ubicación de los sitios turísticos y lo que tiene para ofrecer cada uno de ellos.

* Evite hablar mal de la ciudad en general. No atemorice al visitante. Se debe prevenir responsablemente, en casi todas las partes del mundo las ciudades tienen zonas en que es preciso cuidarse y de ser posible no transitar un turista.

* Evite hablar mal de los sitios si no los conoce. Primero entérese, no le cause perjuicio a lugares que son amables para el turista y que tan sólo por haber escuchado algo, se siente con autoridad para descalificarlo.

* Hable de manera positiva. Trate de ofrecerle solución a la situación que le expone el turista, no le genere más confusión.

En lo que sí puede excederse es en amabilidad, cordialidad y espíritu de colaboración, y en ser un gran anfitrión. Recuerde que el turista se comportará de la manera que el local lo permita.

La frase “Turista satisfecho trae más turistas” mantiene su vigencia, y si pretendemos que la ciudad sea un destino turístico se debe comenzar por ofrecerles un trato amable.