Ser aceptado implica un esfuerzo adicional

Vivimos en una comunidad y, de alguna manera, necesitamos de muchos otros; por ello importa ser aceptados y apreciados.

12 Ago 2016 - 10:10pm

Aunque usted diga que poco le importa caerle bien a los demás o no, le conviene reconsiderarlo y si en el fondo se siente rechazado, si observa que pocas personas lo abordan, que casi no lo invitan a las reuniones, no lo llaman, se retiran cuando usted llega, o lo dejan con la palabra en la boca, revise cuidadosamente la situación personal al respecto.

Si es así, pregúntese ¿Qué ocurre? y antes de concluir que el problema es la antipatía de los otros, explore a fondo si eso sucede porque hay algo en su comportamiento que genera rechazo. Establezca qué es y tome medidas para superar tal dificultad, porque hace una gran diferencia en la vida de alguien caer bien o mal a los demás. Ello afecta su autoestima; incide en las oportunidades que se abren o cierran, en la red de amistades que puede crear, en la vida familiar, en el entorno laboral y, aún en los detalles más insignificantes de la vida cotidiana. Y, todo ello influye en las posibilidades de sentirse bien, aun cuando como mecanismo de defensa haya quienes digan lo contrario.

Ayúdese analizando con detenimiento las siguientes actitudes y comportamientos de las personas que suelen caer bien y, concluya con sinceridad si ellas hacen parte de su forma de ser.

-Sonríe fácilmente.

-Controla sentimientos y emociones para no incomodar a otros.

-Respeta a quienes piensan y actúan de modo distinto del suyo y sabe controvertir sin agredir, disgustarse ni considerar enemigo a quien discrepa

-Sabe escuchar.

Se esfuerza por entender la situación del otro para que se sienta acompañado y comprendido.

-Es capaz de presentar disculpas.

-Reconoce cuando no sabe algo y pregunta sin miedo.

-No da consejos ni dice a otros lo que tienen que hacer, cuando no se los solicitan.

-No asume posición de superioridad con actitudes arrogantes ni se las da de “sabelotodo”.

-No abruma a los demás con sus lamentos e historias personales.

-Cuida su lenguaje para no incomodar a otros.-Sabe respetar los silencios.

-En las discusiones evita descargar la responsabilidad o culpa en otros y no evade la parte que le corresponde.

-Sabe que puede equivocarse y que los otros pueden tener la razón.

-Evita hacer comentarios desagradables sobre los demás, el chisme y la maledicencia.

-Sabe muy bien que las amistades no se conservan solas, se cultivan, se cuidan y se buscan, no sólo cuando está aburrido, no tiene plan o los necesita para que le ayuden a resolver sus problemas.

-Dedica atención y tiempo a su aseo personal y su presentación.

El solo hecho de tomar conciencia de que tiene algunas de esas fallas es un gran avance porque puede trabajar para corregirlas e introducir algunos cambios. Con certeza ello conducirá a mejorar la calidad de las relaciones que establece con su entorno y, así, a transformar su vida. Inténtelo, se justifica hacerlo.