Alcance sus propósitos

Como muchas personas, seguramente usted habrá hecho su listado de propósitos para el año que se inicia, algunos pequeños y otros muy grandes. Ya iniciado el 2017 lo que corresponde es trabajar por alcanzarlos y no permitir que el día del balance vuelva a ocurrir lo que de pronto le ocurrió el año anterior: quedar corto en sus realizaciones.

7 Ene 2017 - 10:01am

Estudiosos del comportamiento humano dicen que son siete las habilidades que tienen los triunfadores y conviene conocerlas para hacer esfuerzos en desarrollarlas. Ellas son:

No se rinden. Se mantienen probando porque no basan su autoestima solo en los logros, sino que valoran los esfuerzos realizados y no consideran los fracasos como decepciones personales. Es decir, son personas que rechazan el rechazo.

Ven el fracaso como algo temporal. No se dejan estancar por el pensamiento negativo o la sensación de que su error es el fin. Siempre creen que en la siguiente oportunidad se alcanzarán mejores resultados.

Ven los fracasos como acontecimientos aislados. No permiten que un incidente aislado o una falla afecten la opinión que tienes de sí mismos y retoman la acción con mayor entusiasmo y determinación.

Son realistas sobre lo que esperan. Saben fijar sus metas y tienen claro que entre más grande sea el logro que esperan alcanzar, mayor será la exigencia en preparación, esfuerzo y perseverancia.

Se concentran en lo que pueden hacer. Tienen en cuenta sus capacidades para establecer las metas y se dedican a trabajar en lo que puede hacer. La clave es desarrollar y maximizar las capacidades personales.

Varían las estrategias. Ser creativo, recursivo e imaginativo para considerar las diferentes opciones y posibilidades para llegar a la meta y hacer los ajustes cuando sea necesario.

Pero sobre todo insistir y persistir. Insistir después de un error, o fracaso. Siempre estar dispuestos a levantarse y avanzar sin importar lo que ocurra. No sentirse fracasado y creer que mañana será mucho mejor y se tendrá una nueva oportunidad.

Tenga siempre presente sus sueños y propósitos, si desarrolla las habilidades de los triunfadores con seguridad alcanzará sus metas.

macruztol@yahoo.com