Cortesía en los desayunos de trabajo

En la carrera por el tiempo y con la intención de aprovechar más horas del día hoy ganan terreno los desayunos de trabajo; son un tipo de reunión que se volvió usual en el sector empresarial.

21 Ene 2017 - 9:25am

Es un evento informal en su etiqueta pero en el que se mantiene vigente todas las normas de cortesía.

La hora más adecuada para invitar es entre siete y siete y media. Se deberá dar inicio a la hora fijada y con quienes cumplidamente atendieron la convocatoria, sin dilatarlo dando espera a que lleguen otros invitados.

Es muy importante la confirmación de asistencia para que no le esperen si ha decidido no concurrir. El estricto cumplimiento en la hora de llegada es lo correcto pues este tipo de evento no debe prolongarse por más de una hora y media.

Si en la invitación no se registró la hora de terminación usted puede presumir que no se prolongará más de las nueve de la mañana, esto para que pueda organizar la agenda de la mañana.

Al anfitrión le corresponde llegar más temprano y es de mal gusto hacer esperar a los invitados por su presencia.

El menú seleccionado deberá ser liviano, ofrecer comidas muy pesadas puede ser sabroso pero inadecuado, considerando que los asistentes tienen por delante una larga jornada laboral.

Consideraciones especiales

Si usted tiene alguna restricción alimentaria, adviértalo al encargado tan pronto llegue al lugar, o preferiblemente en el momento de la confirmación de asistencia, no espere a que le sirvan para pedir que le cambien por otro menú.

Y si el caso es que no le gusta lo que le sirven, de ninguna manera solicite que se lo cambien, como tampoco pida repite de nada. Por lo general en los eventos corporativos se cuenta con determinados presupuestos y cada repetición o cambio representa nuevos cargos a la cuenta; solo si el mesero le ofrece algo más, con tranquilidad puede aceptar.

Recuerde que la correcta forma de comer es masticar con la boca cerrada, no hablar con la boca llena, no usar palillos y utilizar la servilleta para limpiarse la boca antes de tomar los líquidos. Olvídese de soplar si el café está caliente, de hacer ruido con los cubiertos y meter un trozo de pan en el chocolate.

No deje el puesto desordenado y cuide de no dejar la mesa con regueros de comida sobre el mantel. Los cubiertos que utilizó deberán quedar sobre el plato, la servilleta al lado del mismo y no sobre este, y el asiento en la misma forma en que lo encontró. ¡Y disfrute su desayuno!