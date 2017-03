Sea un asociado que aporta

Llegó la época de Asambleas y es la oportunidad de expresar su sentido de pertenencia con el grupo asociativo a que está vinculado.

4 Mar 2017 - 9:01am

Son muchas las asociaciones, fraternidades, cooperativas, fondos de empleados, clubes, grupos de trabajo etc., que se conforman con la sana intención de trabajar por un objetivo común, ya sea apoyar alguna causa, alcanzar un logro específico u obtener beneficios para sus asociados.

Los participantes de estas agrupaciones seguramente tienen claro los numerosos beneficios que genera el unir fuerzas, recursos, talentos, energías y entusiasmo.

Igualmente al convocar para participar en ellas es posible encontrar aceptación y se logra cautivar e interesar a personas para formar parte y obtener los beneficios que se promueven.

Reitero sobre éste punto porque con frecuencia ocurre que algunos de estos individuos no están preparados para participar ni son conscientes de lo que implica el aceptar formar parte de la asociación o grupo, y así se den instrucciones sobre lo que se espera de ellos actúan de manera individualista, poco aportan al grupo y por el contrario en ocasiones contribuyen a crear situaciones desagradables o mal ambiente.

Por lo anterior, recuerde los comportamientos positivos de quienes adquieren este tipo de compromisos.

* Asista a la Asamblea que con seguridad por esta temporada se estará convocando.

* Asista pero además participe activamente. Si no lo hace, entonces absténgase de decir que la organización no hace nada.

* Si le piden que forme parte de una comisión, acepte. Si no lo hace, tampoco diga que la asociación está dominada por un grupo.

* Lea la información que le llega. Después no diga que no lo invitaron, informaron o tuvieron en cuenta.

* Use los servicios si le es posible. Así podrá opinar sobre los mismos y no decir que la organización no ofrece nada.

* Asista a los eventos que organizan. De lo contrario no diga que la organización nunca hace nada o que “quien sabe que hacen con la plata”.

* Pague la mensualidad oportunamente, así puede exigir el cumplimiento de los beneficios.

* Si se comprometió a colaborar en una tarea, cumpla. No se disculpe esgrimiendo razones como “no tuve tiempo”, “pensé que era para otro día” etc.

* No espere que lo busquen, intégrese. Comparta con los demás miembros del grupo. Si no lo hace tampoco se queje de que los demás son “antipáticos”.

* Seguramente su opinión es importante, pero la de los demás igualmente puede ser valiosa. Escuche a sus compañeros.

* No amenace con renunciar cuando no logre manejar a su gusto la situación. Tampoco imponga sus ideas ni se disguste si no son acogidas.

* Aporte positivamente, evite las actitudes disociadoras. Cuando tenga que criticar hágalo, pero de manera constructiva.

Tenga en cuenta que asociarse no solo es una forma de trabajar, es toda una cultura basada en la integración de las personas, en el respeto por el otro y en un genuino compromiso.

Recuerde: “Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”.