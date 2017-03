Disfrute y deje disfrutar la música

Llega una semana con la que se hace honor a la tradición musical ya centenaria de Ibagué y a su reconocimiento como Capital Musical de Colombia. Este honroso reconocimiento debe ir acompañado por el respeto ciudadano a los artistas, por el valor que se otorgue a las expresiones culturales, por la respuesta a las convocatorias a eventos musicales y por el comportamiento en ellos.

11 Mar 2017 - 9:01am

Es preciso, entonces, recordar ciertas actitudes y comportamientos que se deben practicar, para respetar a quienes dedican horas, días y años de vida a cultivar su voz o a perfeccionar la destreza para interpretar un instrumento, cualquiera que sea su género, y también, por supuesto, para que cada asistente pueda disfrutar el espectáculo.

Revisemos algunos de esos aspectos:

* En toda circunstancia el cumplimiento del horario significa respeto pero, en este caso particular, cuando usted va a asistir a un concierto debe llegar a tiempo, quiere decir un rato antes de la hora fijada para el inicio, aun si las sillas son numeradas, y si no lo son, con mayor razón debe hacerlo para escoger la ubicación de su preferencia.

* Una vez comienza la presentación, ya no deberán ingresar más personas al recinto, pues de hacerlo no solo interferirán a los artistas, sino que incomodarán a los demás espectadores con el ruido, así ingresen tratando de hacer silencio. Por lo tanto, llegue a tiempo y no se disguste ni discuta con los porteros si no le permiten el acceso, espere para entrar al iniciar el siguiente acto, pero de ninguna manera mientras está en curso: entonces no insista.

* Hay conciertos diseñados especialmente para niños y es importante que asistan para que desde la infancia adquieran al gusto por la música y el arte en general y aprendan a comportarse en forma correcta en los espectáculos; así, cuando sean grandes, se sentirán orgullosos de ser nativos de una ciudad que sabe vivir y amar la música. Ahora bien, en aquellos conciertos que no están diseñados para los niños, resulta una impertinencia llevarlos, porque no es fácil mantener, a un pequeño de dos o tres años, callado y quieto por largo rato y es entendible que un niño llore, hable y haga ruido, por lo tanto, es mejor dejarlo en casa y buscar quién lo cuide. El que la mamá, el papá o el hermano sea parte del espectáculo no es suficiente disculpa para incomodar al público asistente.

* Absténgase de comer en el recinto: hágalo sólo en el hall de acceso o en la zona de cafetería.

* Punto aparte merecen los celulares. Por supuesto debe apagarlo; no es solución dejar el timbre en bajo o en silencio, porque tampoco es correcto que usted hable mientras transcurre el espectáculo, es una gran falta de respeto no sólo con los artistas, sino también con quienes le rodean. Entonces, si tiene tantas llamadas urgentes por recibir, es más adecuado que no ingrese al concierto.

* Los aplausos son un regalo para los artistas, es la forma en que el público les expresa reconocimiento y ellos lo sienten y agradecen, pero hay que aprender a hacerlo en el momento oportuno: al inicio y al final, no en medio de la interpretación, así sea que en ese momento no esté cantando, pues hay otros artistas que están tocando los instrumentos y merecen igual respeto.

* Hay conciertos en que los artistas animan al público a cantar, es el momento de acompañarlos, pero de lo contrario, no lo haga, pues seguramente muchos espectadores asistieron y pagaron una boleta con la intención de escuchar la voz del cantante y no la de los vecinos.

* Si las sillas no son numeradas, no insista en guardarlas hasta último momento para personas que llegan tarde o que incluso es posible que no lleguen. Permita que otro la utilice: todos tienen igual derecho.

Los ibaguereños estamos obligados a hacer gala de nuestra cultura musical, en el sentido de que debemos respetar a los artistas. Nos corresponde ser modelo para que los turistas o visitantes que lleguen a la ciudad aprecien la sensibilidad y se comporten de igual manera, así no les quedará duda de que Ibagué, efectivamente, es la Capital Musical de Colombia.

macruztol@yahoo.com