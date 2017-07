La necesidad de aprender y reaprender

¿Se le dificulta aceptar el cambio? ¿Se obstina en seguir haciendo las cosas como siempre las hace?, ¿Le cuesta dificultad aceptar que las cosas se pueden hacer de manera diferente a la suya?, ¿Por qué se molesta cuando opinan diferente a usted?, ¿Por qué subestima el valor de la opinión de otros?

21 Jul 2017 - 9:36pm

Hoy como nunca, ante la inmensa cantidad de conocimiento que se produce cada día, cada segundo, debemos estar preparados para reconocer nuestra ignorancia. Todos somos ignorantes en temas distintos y nadie puede ser tan arrogante para pensar que “se las sabe todas” sobre todo, incluso, ni siquiera podemos pretender que se conoce todo sobre algo.

Ol Hunt dice: “Desarrollar la capacidad de aprender quizá sea el compromiso de desarrollo más importante que puede hacer una persona del siglo XXI. De ahí que aprender a aprender se convierte rápidamente en la habilidad número uno del siglo XXI”.

Lo anterior nos debe llevar a reflexionar sobre ciertos comportamientos y actitudes que impiden ver y apropiarse de más conocimiento. Abra su mente al cambio.

No le dé temor preguntar a quienes se les reconoce tener más información sobre el asunto, el hacerlo no debe afectar la autoestima, por el contrario puede fortalecer su saber. Sea humilde para aceptar que no sabe y no se incomode al reconocerlo.

Si usted tiene la posibilidad de que otros aprendan, comparta. Recuerde que lo importante no es saber, sino lo que se hace con ese conocimiento. Toda persona por humilde que sea puede enseñarle algo.

Evite la arrogancia ante los que no saben.

Escuche activa y positivamente a los demás. Quizás por no estar condicionados con algunos conceptos ven las cosas de otra manera, y pueden darle información, conceptos o ideas novedosas.

No subestime el valor de personas dueñas de otros conocimientos. Tal vez un campesino puede enseñarle algo sobre el cultivo de una fruta a un agrónomo.

Por disparatada que le parezca las ideas, algo aportan. Recuerde que casi todos los grandes inventos son el resultado de una idea que en principio parecía loca. No descalifique los conocimientos de los demás.

Si usted cierra su mente, cierra a la vez la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos.

Su actitud y comportamiento ante otros será más positiva si saca tiempo para actualizarse en las novedades de su profesión, leer buenos libros, periódicos, revistas, escuchar con atención y asistir a cursos y conferencias. Esté atento a lo que ocurre en el mundo, no espere a capacitarse únicamente con lo que le ofrece la empresa donde trabaja.

Invierta en usted, es su mejor inversión.