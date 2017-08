Los trajes de etiqueta para los caballeros

Es posible que algunos caballeros nunca lleguen a utilizar estos trajes, pero es conveniente saber cómo son y cuáles son aquellos que existen en el ropero masculino. Sin embargo, puede ocurrir que algún día lo inviten a un evento donde le pidan que lleve traje de etiqueta y es mejor estar informado.

12 Ago 2017 - 10:31am

Estos trajes también han evolucionado a través del tiempo, pero es mejor recurrir a los convencionales, pues agregarles colores y otros aditamentos puede dar lugar a que los confundan con el mesero o uno de los miembros de la orquesta.

Los trajes de etiqueta se utilizan para ceremonias especiales, particularmente para eventos sociales, y cuando los anfitriones desean invitar con este protocolo deberán registrarlo en la tarjeta de invitación. Es posible que usted decida no asistir porque le da pereza usarlos, pero el no tenerlos no debe ser la razón, estos se pueden alquilar en los lugares especializados.

Su uso no es muy frecuente por lo que no es preciso adquirirlo, pero si su vida social es intensa, por lo menos puede tener el smoking que es el de uso más frecuente.

En el ropero masculino se pueden encontrar los siguientes trajes:

Frac o Corbata Blanca: Es el de máxima elegancia y se utiliza de noche. Se usa para eventos de gran gala y especialmente en bodas. Es pantalón y chaqueta negra, corta adelante y más larga atrás; se lleva con camisa blanca, corbatín y chaleco blancos. Se acompaña con zapatos de cordón y medias negras.

Sacoleva: El más elegante para eventos durante el día, hasta las 5 de la tarde. El pantalón es gris con rayas negras muy delgadas y la chaqueta gris profundo o negro, corta adelante y con faldón atrás. El chaleco y la corbata es de color gris. Se lleva con zapatos de cordón y medias negras.

El Smoking o Corbata Negra: Se usa en la noche para eventos formales o de gala. La chaqueta es negra sin faldón y con solapas de seda, el pantalón igualmente negro. Se lleva con camisa blanca, corbatín negro y faja de seda negra en la cintura; va con zapatos de cordón y medias negras. En lugares con un clima muy cálido utilizan el saco en color blanco o marfil.

En todo caso si el anfitrión pide en la tarjeta etiqueta en el traje, cumpla con ella, no es de buen gusto asistir con la que a usted le parece. Queda mejor si no asiste o evita sentirse incómodo al observar que los demás sí atendieron la solicitud de quien amablemente lo invito y quiere darle realce al evento.