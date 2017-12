Ser positivo en el 2018 es posible si usted lo decide

La mayoría de las personas -infortunadamente- viven la fe de manera equivocada. Se tiene más fe en que todo va a salir mal, en lugar de creer en que las cosas pueden resultar mejor.

30 Dic 2017 - 10:01am

Ser positivo en esta época a veces no es fácil, pero si se analiza la historia se observa que son más los tiempos duros que ha vivido la humanidad que las épocas de bonanza y que recurrentemente se han dado motivos económicos, políticos religiosos, etc, que han impedido alcanzar la tan anhelada paz.

Sin embargo, en cada lugar seguramente hay personas que a pesar de las circunstancias han podido aprender a apreciar, agradecer y disfrutar lo que se tiene. Personas que han aprendido que los detalles pequeños son tan valiosos como los grandes y que no es preciso esperar a ser feliz hasta cuando tenga más dinero o viva en casa propia.

Pregúntele a una persona que está perdiendo la vista cuanto valora poder ver, así usted podrá apreciar la maravilla de los ocobos en lugar de maldecir por la basura que estos árboles arrojan.

Pregúntele a una persona lo que significa para ella y su familia no tener empleo, así usted podrá apreciar más el que tiene en lugar de renegar todo el tiempo de lo aburrido del mismo y de lo pesado que le toca, recuerde cuántas personas en Ibagué están esperando la oportunidad de un trabajo.

Pregúntele a quien no tiene nada para comer ni para darle a su familia lo que significa un pequeño plato de comida. Entonces disfrute la que tiene en lugar de pelear en casa, porque no le dan un pedazo más grande o porque han preparado repetidamente la misma sopa o porque a usted no le gusta el jugo de guayaba.

Pregúntele a quienes están enfermos y postrados en la cama en cuanto valoran su salud. De esta manera tal vez usted deje de quejarse por tener que levantarse temprano al trabajo o hacer alguna diligencia o un favor a alguien

No se queje de lo seguido que lo llama su mamá o de los muchos favores que la gente le pide, agradezca mejor que pueda escuchar, son muchísimas las personas que no tienen la dicha de poder oír cantar los artistas de moda.

En fin, si cada uno pensara en lo que tiene dudaría en quejarse por tantas cosas y no decretaría su propia infelicidad. Evite pensar que sería mejor si no le diera ni una gripa, si tuviera una casa con 4 alcobas en lugar de tres o si todos los días pudiera almorzar con vino en lugar de tomar jugo de frutas. Aprecie la dicha de tener unos padres, la maravilla de tener hermanos, la fortuna de tener buena salud, la suerte de tener un techo, la alegría de tener con quién compartir.

Es mi invitación a que desterremos el negativismo gratuito, a ser más positivos, a alegrarnos por todo lo bueno que les ocurra a los demás y a que a pesar de las grandes aspiraciones que tengamos disfrutemos mientras tanto lo que tenemos.

Demos Gracias a Dios por estar vivos. Deseo para todos un feliz 2018, que cada nuevo día encuentren grandes o pequeños motivos para sonreír, sentirse bien con usted mismo y valorar a los demás. Recuerde que lograrlo es una decisión personal.

marcruztol@yahoo.com