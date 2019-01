La importante inversión en eventos

26 Ene 2019 - 2:57pm

En todo evento que realiza una organización está en juego su imagen y se espera obtener resultados que impacten positivamente la percepción de la marca en el público y justifiquen la inversión que aplica, independiente de que sus objetivos sean comerciales, de relaciones públicas, o relativos a la gestión de la entidad. En consecuencia, tenga en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:



*Los recursos aplicados no son solo económicos, también son recurso humano, tiempo, energía y esfuerzo. Por lo anterior la inversión no es algo menor, por ello es vital revisar y dar la importancia que requiere la organización de eventos corporativos. No se puede dejar en manos de quienes no están capacitados en el tema, la planeación y organización; se suele pensar que es algo fácil y que cualquier persona sin la formación y experiencia adecuada pueden hacerlo y ello es un gran error.

*Por pequeña o sencilla que sea la actividad debe alcanzar el objetivo propuesto, dejar a los anfitriones satisfechos y unos invitados con una positiva recordación. Se requiere saber de la técnica, conocer del medio y del mercado, saber de producción y planeación, tener conocimiento de protocolo y etiqueta. Contar con este conocimiento permitirá hacer mejores inversiones, ofrecer una acertada programación, una adecuada animación, excelente ambientación, lograr mejores precios y los mejores productos posibles para el evento.

*Desconfíe de quien le ofrece un evento bueno, bonito, barato y al instante. Es poner en alto riesgo su inversión. Un buen planificador de eventos le ofrece algo de calidad, atractivo, bueno, bonito a precios razonables, en el menor tiempo posible y con seguridad.

*No seleccione sólo por precio, recuerde que la alegría de un precio bajo no compensa la contrariedad y amargura de un evento del que usted ni los asistentes se quieren acordar.

*Disfrute su evento sea un gran anfitrión, comparta con los invitados, no se preocupe por el desarrollo del evento, una actividad bien planificada y ejecutada puede ser una inversión muy favorable de la que se sienta plenamente satisfecho y de la cual sus invitados se lleven un recuerdo memorable.

*Martha Cruz Betancourt

Asesora y formadora en Desarrollo de Habilidades Sociales y Productividad Personal