Ibagué Negocios & Moda una oportunidad para mostrar nuestra cultura ferial

24 Ago 2019 - 1:32pm

A toda la ciudadanía le beneficia que estos eventos sean exitosos y no hay duda que podemos aportar de diversas maneras. Por ejemplo, es imperativo que quienes asistan a los eventos se comporten del modo que cada actividad requiere para que todos lo disfruten. En este caso me referiré de manera particular a Ibagué Negocios & Moda, una feria especializada del sector textil que tiene mucho para mostrar y cautivar nuevos compradores.

Veamos entonces algunos comportamientos que se esperan de quienes asistan a los diferentes desfiles de moda. Conocer estos detalles permitirá, además de fortalecer una cultura ferial, disfrutar las diversas pasarelas, posibilitar que los demás asistentes también lo hagan y que las empresas que participan tengan las condiciones apropiadas para mostrar y promover sus productos de la mejor manera.

En consecuencia debe tener en cuenta:

- Llegue a tiempo a la actividad, y si no lo hace no se moleste porque no lo dejen entrar. Una vez se inicia el desfile no podrán ingresar más personas.

- Atienda las instrucciones de los acomodadores, ubíquese donde ellos le indiquen sin imponer su voluntad. Hay secciones para los diferentes invitados, ya sea prensa, clientes, invitados especiales, entre otros.

- No deje espacios, vaya ocupando todas las sillas. El hacerlo facilita la acomodación y se pueden utilizar todas.

- No guarde puestos por si acaso llega sus amigos. Es desconsiderado que inicie el desfile y queden sillas vacías mientras otras personas que llegaron a tiempo permanecen de pie.

- Permanezca sentado, no impida la visibilidad a los de atrás. Cuide además de no obstaculizar la labor de la prensa.

- No coma en el recinto, ni entre comida. Deje el sitio tan aseado y ordenado como lo encontró.

- No pise la pasarela ni se atraviese por ella. La puede enmugrar o dañar.

- Hable en voz baja para no interferir el acto. En lugar de conversar o comentar, observe el desfile, son cortos y se justifica prestarles toda la atención.

- Si al final del desfile le solicitan que desalojen el recinto, hágalo y no se moleste por ello. No insista en quedarse. Cada desfile es un evento diferente y suelen tener su anfitrión e invitados distintos; además, es posible que se requiera desocupar el salón para acomodaciones especiales o para organizar material publicitario.

Usted puede contribuir para que cada evento se desarrolle de la mejor manera posible; que al final los anfitriones se sientan satisfechos con la inversión realizada, que los clientes potenciales se motiven a la compra, que la prensa pueda obtener el mejor material posible para informar y promover el evento; que la organización logre las metas propuestas y que la ciudad gane en reconocimiento y desarrollo. El éxito del evento beneficia a Ibagué, a la región y a sus habitantes.

*Asesora y formadora en Habilidades Sociales y Productividad Personal.