Las fiestas para niños

2 Nov 2019 - 1:22pm

Todas estas ocasiones son oportunidades para que sus padres o mayores les enseñen cómo se deben comportar en tales situaciones. Nada más grato para una mamá que sus hijos sean bienvenidos a las fiestas y visitas, no que sean señalados por fastidiosos y prefieran tenerlos lejos.

Es importante tener claro que organizar una fiesta infantil también requiere una buena planeación. Por ello a continuación anoto algunos aspectos que le ayudarán para que la celebración sea exitosa:

* El sitio: Un lugar amplio donde los niños puedan correr sin peligro de hacer daños será mucho más grato que la sala de una casa donde los mayores van a estar inquietos por las piezas que puedan romper o van a pretender que los niños permanezcan sentados y quietos.



* El menú: Ofrezca comida apropiada para los niños y, en lo posible, saludable. Mucho mejor si la presentan con una decoración que la haga atractiva para los niños y atendiendo a sus preferencias.



* La animación: Cómo entretener a los niños es una decisión clave. Será una gran ayuda asegurar que alguien capacitado dirija una actividad lúdica que los divierta y evite que se aburran o anden correteando por todos lados.



* La “sorpresa”: Piense bien sobre ese obsequio que suelen dar como sorpresa en las fiestas infantiles y asegúrese de que no termine siendo un encarte para los niños y padres. No se le ocurra regalarles un pollito o un conejito vivos, olvídelo, son muy lindos pero puede resultar cruel con los animalitos y un problema para los padres.



* Evite incluir en la tarjeta de invitación “lluvia de sobres”, para una fiesta infantil no es apropiado.



A su vez, los padres o mayores deberán recordar a los niños:

* Que saluden al homenajeado y a sus papás cuando lleguen.



* Que no entren a las habitaciones de las casas si no son invitados.



* Que no griten.



* Que se despidan cuando se retiren.



Los padres también deberán tener en cuenta:

* No decir a los niños que pidan un pedazo de ponqué u otra cosa para llevarle a la mami o al hermanito.



* A la fiesta solo debe asistir el niño invitado; no es correcto que lo envíe acompañado de los hermanitos, así estos sean amigos del homenajeado.



* Vista al niño en forma adecuada para el tipo de fiesta que asiste. Si es de disfraz, no tienen que ser piezas costosas, utilice la creatividad y asegure que lleva algo cómodo y seguro.



* Recoja al niño a la hora oportuna, no aproveche para dejarlo allí para que se lo cuiden por largo rato.



Desde pequeño enseñe al niño las normas básicas de buen comportamiento: decir gracias, por favor, saludar, despedirse, comer en forma adecuada, respetar a los demás, compartir con otros niños, evitar las peleas y los golpes, etc. Si desde la infancia cultiva en ellos estos hábitos, podrá relacionarse de mejor manera con chicos y grandes.